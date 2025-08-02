İzmit’te Hafriyat Kamyonu Çukura Düştü

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde, Serdar Mahallesi’nde seyir halindeki bir hafriyat kamyonu, beton zeminin çökmesi sonucu oluşan çukura düştü. Olayda yaralanan olmazken, sokakta kimsenin bulunmaması olası bir faciayı önledi.

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İzmit’te Hafriyat Kamyonu Çukura Düştü
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Kocaeli’nin İzmit ilçesine bağlı Serdar Mahallesi Topdemir Sokak’ta korkutucu bir olay yaşandı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne ait bir tesis çalışmasında görevli olan ve moloz taşıyan bir hafriyat kamyonu, seyir halindeyken beton zeminin aniden çökmesi sonucu oluşan çukura düştü. Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen kamyon, yaklaşık 30-35 ton ağırlığındaydı. Olay sırasında sokakta kimsenin bulunmaması, muhtemel bir faciayı engelledi.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık, belediye ve zabıta ekipleri sevk edildi. Ekipler, sokağı emniyet şeridiyle kapatarak çevre güvenliğini sağladı. Yaklaşık 2,5 saat süren kurtarma çalışmasının ardından kamyon, vinç yardımıyla çukurdan çıkarıldı. Olayda yaralanan olmazken, çökmenin nedenine ilişkin detaylı bir inceleme başlatıldı.

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Kaynak: İHA

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