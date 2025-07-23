Hatay’da Kum Ocağında Kamyon Devrildi: Sürücü Yaralı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Hatay’ın Antakya ilçesi Kuruyer Mahallesi’nde, 23 Temmuz 2025’te bir kum ocağında çalışan hafriyat kamyonu devrilerek yan yattı. Kazada araç sürücüsü yaralandı ve kamyon içinde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine Hatay Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin hızlı ve koordineli müdahalesiyle sürücü kısa sürede kurtarıldı. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA