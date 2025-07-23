Giresun'da Yayla Evinde Yangın Paniği

Giresun’un Dereli ilçesinde bulunan Kümbet Yaylası Şıh Obası'nda sabah saatlerinde bir yayla evinde yangın çıktı. Yangın, ekiplerin zamanında müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Giresun'da Yayla Evinde Yangın Paniği
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Ömer Sağır’a ait olduğu öğrenilen yayla evinde çıkan yangının, ilk belirlemelere göre elektrik kontağından kaynaklandığı tahmin ediliyor. Alevlerin kısa sürede evi sarması üzerine çevredekiler durumu hemen yetkililere bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Dereli Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın büyümeden kontrol altına alınarak tamamen söndürüldü.

Yangında herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, evde maddi hasar meydana geldi. Olayla ilgili detaylı inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

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