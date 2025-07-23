Balıkesir Ören Sahili'nde İzinsiz Havai Fişek Gösterisine Ceza

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde sahilde izinsiz havai fişek gösterisi düzenleyen iki kişiye idari para cezası kesildi.

Balıkesir Ören Sahili'nde İzinsiz Havai Fişek Gösterisine Ceza
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Burhaniye İlçe Emniyet Müdürlüğü, yaz sezonuyla birlikte havai fişek kullanımına yönelik denetimlerini sıklaştırdı. Bu kapsamda Ören Mahallesi sahilinde gece saat 23.30 sularında izinsiz havai fişek gösterisi yapıldığına dair ihbar üzerine bölgeye bekçi ekipleri sevk edildi.

Yapılan incelemede, havai fişekleri atan iki kişi tespit edilerek olay yerine çağrılan polis ekiplerine bildirildi. Polis, şahıslara 5326 sayılı Kabahatler Kanunu kapsamında idari para cezası uyguladı.

Kaynak: İHA

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