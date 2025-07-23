Kocaeli’de Tarım Arazisinde Korkutan Yangın

Kocaeli’nin Karamürsel ilçesinde tarım alanında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Kocaeli’de Tarım Arazisinde Korkutan Yangın
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Yangın, Valideköprü Mahallesi’nde bulunan ekili bir arazide henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı. Araziden yükselen dumanları fark eden vatandaşlar durumu hemen yetkililere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangının yerleşim yerlerine ve çevredeki yapılara ulaşmaması için Karamürsel Belediyesi’ne ait iş makineleriyle güvenlik hattı oluşturuldu. Ekiplerin koordineli çalışması sonucu yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangının ardından bölgede soğutma çalışmaları devam ederken, çıkış sebebine ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

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