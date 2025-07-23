Samsun'da Freni Boşalan Beton Pompa Aracı Şarampole Uçtu: 1 Ölü, 1 Yaralı

Samsun’un Vezirköprü ilçesinde freni boşalan beton pompa aracı şarampole devrildi. Kazada sürücü Özcan Denizli (21) hayatını kaybetti, Hami A. (27) yaralandı.

Samsun'da Freni Boşalan Beton Pompa Aracı Şarampole Uçtu: 1 Ölü, 1 Yaralı
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Samsun’un Vezirköprü ilçesi Kunduz yolu kum ocağı mevkiinde, 23 Temmuz 2025 günü saat 14.00 sıralarında feci bir kaza meydana geldi. Özcan Denizli (21) yönetimindeki 06 DEF 637 plakalı beton pompa aracı, frenin boşalması sonucu kontrolden çıkarak şarampole uçtu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, sürücü Özcan Denizli’nin hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada yaralanan Hami A. (27) ise olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Vezirköprü Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kaynak: İHA

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Samsun Trafik kazası
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