Antalya-Bucak Yolunda Feci Kaza: Otomobil Alev Aldı, 2 Yaralı

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Burdur’un Bucak ilçesi Alparslan Türkeş Bulvarı’nda, 23 Temmuz 2025 gecesi saat 01.30 sıralarında korkutucu bir kaza meydana geldi. Antalya’dan Bucak yönüne seyreden Furkan A. (28) idaresindeki 15 EH 008 plakalı Audi marka otomobil, kontrolden çıkarak refüjdeki aydınlatma direğine çarptı ve alev aldı. Kazada sürücü Furkan A. ile yanındaki Beyzanur D. (22) yaralandı.

Çevredekilerin hızlı müdahalesiyle alevlerin arasından çıkarılan yaralılar, güvenli bölgeye taşındı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye yangını kontrol altına alarak söndürürken, yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bucak Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA