Siirt Belediyesi’nden Kapsamlı Denetim: 11 İş Yerine Ceza

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Siirt Belediyesi, kent düzenini sağlamak, halk sağlığını korumak ve vatandaşların kamu alanlarını rahatça kullanabilmesini temin etmek amacıyla denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Zabıta Müdürlüğü ekipleri, 25 Temmuz - 1 Ağustos 2025 tarihleri arasında gerçekleştirdiği kapsamlı denetimlerde, kent estetiği, yaya güvenliği ve hijyen kurallarına odaklandı. Bu süreçte, toplam 392 iş yeri kontrol edilirken, 286 iş yerine kurallara uymaları için uyarı yapıldı. Mevzuata aykırı hareket ettiği tespit edilen 11 iş yerine ise toplam 15 bin 466 TL idari para ceza uygulandı.

Denetimlerde, özellikle seyyar satıcılar, kaldırım işgalleri ve hijyen kurallarına uymayan işletmeler mercek altına alındı. Ekipler, yaya yollarını işgal eden, halk sağlığını tehdit eden veya kent estetiğine zarar veren işletmelere yönelik sıkı kontroller gerçekleştirdi. Aynı dönemde, vatandaşlardan gelen 96 şikayet de titizlikle değerlendirildi ve tamamına müdahale edilerek çözüme kavuşturuldu. Gece saatlerinde yapılan denetimlerde ise kent estetiğini bozan unsurlara karşı önlem alındı. Görüntü kirliliğine yol açan 23 el arabası, 1 tahta tezgah, 51 adet flama, reklam panosu ve araç lastiği gibi çeşitli malzemeler toplanarak Ulaşım Müdürlüğü Makine İkmal deposunda muhafaza altına alındı.

Kaynak: İHA