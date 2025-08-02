Osmaniye Düziçi’nde Tanker Yangını: İtfaiye Faciayı Önledi

Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu’nun Düziçi Şekerdere mevkiinde seyir halindeki bir tanker alev aldı. Düziçi Belediyesi itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yangın söndürüldü, can kaybı yaşanmadı.

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Osmaniye Düziçi’nde Tanker Yangını: İtfaiye Faciayı Önledi
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Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Şekerdere mevkiinde meydana gelen tanker yangını yürekleri ağza getirdi. Agit F. idaresindeki 73 ABM 244 plakalı tanker, seyir halindeyken henüz belirlenemeyen bir nedenle bir anda alev aldı. Sürücü Agit F., durumu fark eder etmez tankeri yol kenarına çekerek 112 Acil Çağrı Merkezi’ni aradı ve itfaiye ekiplerine haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine hızla ulaşan Düziçi Belediyesi itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Yangının söndürülmesinin ardından, çevredeki olası riskleri ortadan kaldırmak için ekipler uzun süre soğutma çalışması yaptı. Olayda can kaybı veya yaralanma yaşanmazken, tanker yangınının otoyolda büyük bir tehlikeye yol açabilecek olması, faciaya ramak kala önlendiğini gösterdi.

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Kaynak: İHA

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