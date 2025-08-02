Çanakkale’de Çatı Yangını: Kedi Polis Tarafından Kurtarıldı

Çanakkale Cevatpaşa Mahallesi’nde bir binanın çatı katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle söndürüldü. Dumandan etkilenen bir kedi polis tarafından kurtarılırken, olayda can kaybı veya yaralanma yaşanmadı.

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Çanakkale’de Çatı Yangını: Kedi Polis Tarafından Kurtarıldı
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Çanakkale’nin Cevatpaşa Mahallesi 3’üncü Bahçe Sokak’ta saat 09.45 sıralarında bir yangın paniği yaşandı. 4 katlı bir binanın çatı katında, henüz belirlenemeyen bir nedenle alevler yükselmeye başladı. Alevleri fark eden çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Hızla olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak çevre binalara sıçramasını önledi. Binada bulunan vatandaşlar, polis ve itfaiye ekipleri tarafından güvenlik amacıyla tahliye edildi. Yangın, itfaiyenin yoğun çabasıyla kısa sürede söndürülürken, çatıda soğutma çalışmaları devam etti. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, dumandan etkilenen bir kedi polis ekipleri tarafından kurtarıldı. Kediye olay yerinde ilk müdahale yapılarak güvenli bir alana alındı.

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Kaynak: İHA

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Çanakkale Yangın
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