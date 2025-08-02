Çorum Alaca’da Tandır Yangını Çatıya Sıçradı

Çorum’un Alaca ilçesi Yıldızhan Mahallesi’nde, bir müstakil evin tandır bölümünde yakılan ateş çatıya sıçradı. Alaca Belediyesi itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yangın söndürüldü, can kaybı yaşanmadı.

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Çorum Alaca’da Tandır Yangını Çatıya Sıçradı
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Çorum’un Alaca ilçesine bağlı Yıldızhan Mahallesi Çinçin Sokak’ta, 2 Ağustos 2025 tarihinde saat 14:00 sıralarında meydana gelen yangın korku dolu anlara neden oldu. Dilaver A.’ya ait müstakil evin tandır kısmında, kullanılmayan malzemelerin yakılması sırasında alevler kontrol altına alınamadı ve çatıda bulunan plastik su borularına sıçradı. Boruların tutuşmasıyla yangın hızla yayılarak evin çatı kısmını ve müştemilat bölümünü sardı.

Yangını fark eden çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarı üzerine olay yerine Alaca Belediyesi itfaiye ekipleri ve polis sevk edildi. İtfaiye ekipleri, hızlı ve etkili müdahaleyle yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Yangında can kaybı veya yaralanma yaşanmazken, evin çatı kısmında ciddi maddi hasar meydana geldi.

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Kaynak: İHA

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