Bodrum, Alaçatı, Çeşme Hepsinin Pabucunu Dama Attı! 40 Binlik Nüfus 500 Bine Dayandı, İşte Tatilcilerin Yeni Rotası

Yalova’nın 40 bin nüfuslu Çınarcık ilçesi sıcaklıkların yükselmesinin ardından tatilci akınına uğradı. Konaklama tesislerinin yüzde 100’e varan doluluğa ulaştığı ilçenin nüfusu 500 bini buldu.

Her yıl binlerce kişinin tatil rotası olan Bodrum, Alaçatı, Çeşme yerini bu yıl Yalova’nın Çınarcık ilçesi aldı.

Yaz aylarında tatilcilerin akın ettiği 5 mahalleden oluşan 40 bin nüfuslu Çınarcık’ta otellerde doluluk oranı yüzde 95’i buldu. İlçenin nüfusu tatilci sayısının artmasının ardından 500 bine ulaştı.

Bodrum, Alaçatı, Çeşme Hepsinin Pabucunu Dama Attı! 40 Binlik Nüfus 500 Bine Dayandı, İşte Tatilcilerin Yeni Rotası - Resim : 1

Denizi, kumu, gece eğlencesi ve çok sayıda ile yakınlığıyla dikkat çeken ilçe özellikle İstanbul ve Bursa'dan gelen tatilcilerin ilk rotaları arasında yer aldı.

Bodrum, Alaçatı, Çeşme Hepsinin Pabucunu Dama Attı! 40 Binlik Nüfus 500 Bine Dayandı, İşte Tatilcilerin Yeni Rotası - Resim : 2

"MUTLU İNSANLARIN YAŞADIĞI BİR İLÇE"

Tatilcilerin ilçe ekonomisine büyük katkı sağladığını belirten Çınarcık Belediye Başkanı Avni Kurt, “Çınarcık, İstanbul'a ve Bursa'ya yakın olduğumuz için, günübirlik turizmi yaşatıyor. Çınarcık, mutlu insanların yaşadığı bir ilçedir. Çınarcık'ta trafik sorunumuz yok. Her yere yürüyerek de ulaşabilirsiniz" dedi.

Bodrum, Alaçatı, Çeşme Hepsinin Pabucunu Dama Attı! 40 Binlik Nüfus 500 Bine Dayandı, İşte Tatilcilerin Yeni Rotası - Resim : 3

"PAHALI BİR YER DEĞİL"

50 yaşındaki Turizm işletmecisi Üstün Barut ise Çınarcık'ta turizm desteklendiğini vurgulayarak, tatilcilerin gelmesinden memnun olduklarını belirtti. Barut “Fiyat olarak da pahalı bir yer değildir. Çocuk ve aileler gönül rahatlığıyla burada tatil yapıyor. Yoğunluğumuz geçen seneye oranla arttı” diye konuştu.

Kaynak: DHA

