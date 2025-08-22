Özgür Özel'den Meclis'e Olağanüstü Toplantı Çağrısı

CHP lideri Özel, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik katliamlarıyla ilgili Meclis'i olağanüstü toplantıya çağıracaklarını açıkladı. Meclis'in bu konuda çalışması gerektiğini söyleyen Özel, "Meclis bu konuda yol almadan yeniden kapanmamalıdır" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sivas ziyareti sırasında cuma namazı çıkışında gazetecilere açıklamalar yaptı. İsrail'in saldırı ve ablukası altındaki Gazze'deki son gelişmelerle ilgili konuşan CHP lideri, "Gazze'de yaşanan soykırımı, tehciri ve oranın güneye doğru süpürülerek boşaltılmasına karşı ve yaşanan kıtlığa karşı harekete geçmek üzere Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni olağanüstü toplantıya çağırıyoruz" dedi.

'HEDEF EN YÜKSEK İMZA SAYISI'

Partisinin grup başkanvekillerinin, diğer tüm siyasi partilerin grup başkanvekillerini önümüzdeki birkaç gün içinde arayacaklarını söyleyen Özgür Özel, "En yüksek imza sayısıyla Meclis'i olağanüstü toplantıya çağırmak arzusundayız. Bu görüşmeleri birkaç gün içinde yapıp pazartesi günü gerekli resmi başvuruyu Meclis Başkanlığı'na yapmayı düşünüyoruz" diye konuştu.

'HEP BİRLİKTE KARAR VERMELİYİZ'

Konunun aciliyeti olduğunu vurgulayan Özel, "Meclis'in oturması, bu meseleyi enine boyuna konuşması, Filistin'e nasıl sahip çıkacağına hep birlikte karar vermesi ve bizce Meclis bu konuda yol almadan, mesafe almadan da yeniden kapanmamalıdır. Meclisin çalışmalarına devam etmesi gerektiğini değerlendiriyoruz" dedi.

