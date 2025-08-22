'AK Toroslar, Diploma Hırsızlığı...' CHP Lideri Özgür Özel Saat Vererek Çağrı Yaptı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sivas’ın Divriği ilçesinde halkla bir araya geldi. Divriği yolunda dört farklı noktada vatandaşların yolunu keserek selamlaştığı Özel, daha sonra CHP Divriği İlçe Başkanlığı önünde Sivaslılara hitap etti.

Konuşmasında, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve gölge kabinede Ulaştırma Bakanlığı görevini yürüten Ulaş Karasu’ya destek veren Sivaslılara teşekkür eden Özel, vatandaşları akşam düzenlenecek mitinge davet etti.

SAAT VEREREK ÇAĞRI YAPTI

Özel, miting çağrısında çarpıcı mesajlar verdi:

"Konuşacak çok konu var ama burada konuşmayacağım. Neden? Çünkü konuşursam akşam mitinge gelmezsiniz, ‘Nasılsa dinledik’ dersiniz. AK Toroslar Çetesini dinlemek isteyenler, diploma hırsızlığını konuşmak isteyenler, diplomasıza cevabını vermek isteyenler, Sivas’ın sorunlarını ve çözümlerini duymak isteyenler, bir de Ekrem İmamoğlu’na büyük bir selam yollamak isteyenler, bugün akşam saat 18.00’de Sivas’ta, Kongre binasının önündeki Cumhuriyet Meydanı’nda buluşalım. Buradan tüm Türkiye’ye, hatta dünyadaki Sivaslılara selam yollayacağız. Hepinizi bekliyorum!”

Divriği Belediyesi ve UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan Ulu Cami’yi ziyaret eden Özel, Cuma namazını kıldıktan sonra akşam saat 18.00’de Sivas Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenecek “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” mitinginde halka seslenecek. Mitingde, Özel’in gündemdeki tartışmalı konulara ve Sivas’ın yerel sorunlarına yönelik çözüm önerilerine değinmesi bekleniyor.

