'AK Toroslar, Diploma Hırsızlığı...' CHP Lideri Özgür Özel Saat Vererek Çağrı Yaptı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, miting için gittiği Sivas Divriği’de vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı ve saat vererek akşamki “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” mitingine davet etti. Mitingde 'AK Toroslar', diploma tartışmaları ve Sivas’ın sorunları ele alınacak.

Son Güncelleme:
'AK Toroslar, Diploma Hırsızlığı...' CHP Lideri Özgür Özel Saat Vererek Çağrı Yaptı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sivas’ın Divriği ilçesinde halkla bir araya geldi. Divriği yolunda dört farklı noktada vatandaşların yolunu keserek selamlaştığı Özel, daha sonra CHP Divriği İlçe Başkanlığı önünde Sivaslılara hitap etti.

'AK Toroslar, Diploma Hırsızlığı...' CHP Lideri Özgür Özel Saat Vererek Çağrı Yaptı - Resim : 1

Konuşmasında, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve gölge kabinede Ulaştırma Bakanlığı görevini yürüten Ulaş Karasu’ya destek veren Sivaslılara teşekkür eden Özel, vatandaşları akşam düzenlenecek mitinge davet etti.

'AK Toroslar, Diploma Hırsızlığı...' CHP Lideri Özgür Özel Saat Vererek Çağrı Yaptı - Resim : 2

SAAT VEREREK ÇAĞRI YAPTI

Özel, miting çağrısında çarpıcı mesajlar verdi:

"Konuşacak çok konu var ama burada konuşmayacağım. Neden? Çünkü konuşursam akşam mitinge gelmezsiniz, ‘Nasılsa dinledik’ dersiniz. AK Toroslar Çetesini dinlemek isteyenler, diploma hırsızlığını konuşmak isteyenler, diplomasıza cevabını vermek isteyenler, Sivas’ın sorunlarını ve çözümlerini duymak isteyenler, bir de Ekrem İmamoğlu’na büyük bir selam yollamak isteyenler, bugün akşam saat 18.00’de Sivas’ta, Kongre binasının önündeki Cumhuriyet Meydanı’nda buluşalım. Buradan tüm Türkiye’ye, hatta dünyadaki Sivaslılara selam yollayacağız. Hepinizi bekliyorum!”

'AK Toroslar, Diploma Hırsızlığı...' CHP Lideri Özgür Özel Saat Vererek Çağrı Yaptı - Resim : 3

Divriği Belediyesi ve UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan Ulu Cami’yi ziyaret eden Özel, Cuma namazını kıldıktan sonra akşam saat 18.00’de Sivas Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenecek “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” mitinginde halka seslenecek. Mitingde, Özel’in gündemdeki tartışmalı konulara ve Sivas’ın yerel sorunlarına yönelik çözüm önerilerine değinmesi bekleniyor.

CHP Lideri Özel, Üsküdar'dan Memurlara Seslendi, 'Arkanızdayız'CHP Lideri Özel, Üsküdar'dan Memurlara Seslendi, 'Arkanızdayız'Siyaset

Özgür Özel’den Bahçeli’nin Sert Eleştirilerine Yanıt: ‘Benim Üstümden Ortağına Cevap Veriyor’Özgür Özel’den Bahçeli’nin Sert Eleştirilerine Yanıt: ‘Benim Üstümden Ortağına Cevap Veriyor’Güncel

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Özgür Özel Sivas
Son Güncelleme:
Benfica Gemileri Yaktı: Ve Kerem Aktürkoğlu Sonunda İmzayı Atıyor! Hayırlı Uğurlu Olsun Ve Kerem Aktürkoğlu Sonunda İmzayı Atıyor
2002’den Bu Yana Faaliyet Gösteriyordu: Yüzlerce Çalışanı Olan Bursalı Dev Şirket Hintli Milyardere Satıldı Bursalı Şirketin Tamamı Hintli Milyardere Satıldı
Aydın'da Özlem Çerçioğlu Protestosu! Konsere Kimse Gitmedi Aydın'da Özlem Çerçioğlu Protestosu! Konsere Kimse Gitmedi
İBB Soruşturmasının Kilit İsmi Aziz İhsan Aktaş Hakkında Flaş Karar İBB Soruşturmasının Kilit İsmi Aziz İhsan Aktaş Hakkında Flaş Karar
ÇOK OKUNANLAR
Ahmet Çakar’dan Olaylı Veda! Çalıştığı Kanalı Tek Kalemle Sildi: ‘Allah'a Havale Ediyorum’ Ahmet Çakar’dan Olaylı Veda
Yeşilçam’ın Unutulmaz Yakışıklı Jönüydü: Şöhreti Bir Kenara Atıp Sırra Kadem Bastı! Kenan Kalav’ın Şimdiki Mesleğini Duyanlar Şok Geçiriyor Başka Bir Ülkede Restoran Patronu Oldu
Prof. Dr. Şener Üşümezsoy ‘Sındırgı’ Depremi Sonrası Nokta Atışı Konum Verdi: ‘Asıl Risk O Fay Hattında 1999’dan Beri Birikiyor’ ‘Asıl Risk O Fay Hattında 1999’dan Beri Birikiyor’
Bu Nasıl Çekememezlik! Panathinaikos-Samsunspor Maçı Sonrası Yunan Basınında Skandal Manşet Yunan Basınında Skandal Manşet
İBB Soruşturmasının Kilit İsmi Aziz İhsan Aktaş Hakkında Flaş Karar İBB Soruşturmasının Kilit İsmi Aziz İhsan Aktaş Hakkında Flaş Karar