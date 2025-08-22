Beyoğlu Belediyesi'nin Başkanvekili Belli Oldu

İBB’ye yönelik soruşturmalar kapsamında tutuklanan Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney’in yerine başkanvekili belli oldu. Dördüncü tura kadar uzayan seçimleri CHP'nin adayı Sefer Karaahmetoğlu kazandı.

Beyoğlu Belediyesi'nin Başkanvekili Belli Oldu
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik soruşturmalar kapsamında tutuklanan İnan Güney'in yerine başkanvekili seçimi bugün yapıldı.

CHP’nin adayı Sefer Karaahmetoğlu, AKP grubunun adayı ise Süleyman Baba olmuştu.

Seçimde ilk tur oylamasında CHP’nin adayına 17, AKP’nin adayına ise 13 oy çıktı. İkinci turda da aynı durum tekrarlanırken, seçim üçüncü tura kaldı.

Üçüncü turda da kesin sonuç çıkmadı.

CHP'NİN ADAYI KAZANDI

Seçimlerin dördüncü turunu 16 oyla CHP’nin adayı Sefer Karaahmetoğlu kazandı. AKP’nin adayı Süleyman Baba ise 14 oy aldı.

NE OLMUŞTU?

İBB'ye yolsuzluk iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney'in de olduğu 45 kişi, 15 Ağustos sabahı gözaltına alınmıştı. İnan Güney'in de olduğu 45 kişinin savcılık ifadesi tamamlandı. Savcılık, İnan Güney ve 19 kişi hakkında tutuklama talep etti. 24 kişi hakkında ise adli kontrol talep edildi. Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney ve beraberindeki 8 kişi tutuklandı.

