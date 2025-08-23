36 Bin TL'lik Ayakkabısıyla Gündem Olmuştu! AKP'li Belediye Başkanı Bahadır'ın Zincir Marketteki Zor Anları! Aldığı Cevap Karşısında Ne Yapacağını Şaşırdı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

AKP'li Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, daha önce 36 bin TL'lik ayakkabısıyla pazarda esnafı azarlaması nedeniyle tepkilerin odağına yerleşmişti. Bu kez zincir market denetiminde yaşadığı diyalogla dikkatleri üzerine çekti. Denetim sırasında bir market çalışanının verdiği yanıt, Bahadır’ı şaşkına çevirdi.

ZİNCİR MARKETTE İLGİNÇ DİYALOG

Bahadır, markette yaptığı denetimde, "Buraları da denetliyoruz. Komşumuzu kandırmasın, üç harfli, 13 harfli fark etmez. Mesela tomurcuk çay, 69 liraya satıyorsunuz, size gelişi kaçtır?" diye sordu. Market çalışanı ise sakin bir şekilde, "Onu biz bilemiyoruz" yanıtını verdi. Bu cevap karşısında kısa bir şaşkınlık yaşayan Bahadır, "İsteyeceğiz, istiyoruz sizden. Çıkarın. Alış faturaları mağazalarda olsun" diyerek konuyu toparlamaya çalıştı. Ancak çalışan, "Merkeze bildiririz, onlar iletir" diyerek topu merkeze attı.

O ANLAR TEPKİ ÇEKTİ

Bahadır’ın denetim sırasındaki bu diyalogu, sosyal medyada kısa sürede yankı uyandırdı. Vatandaşlar, belediye başkanının pahalı ayakkabılarıyla yaptığı denetimlerden sonra bu kez de zincir market çalışanlarıyla yaşadığı iletişim kopukluğuna tepki gösterdi.

