36 Bin TL'lik Ayakkabısıyla Gündem Olmuştu! AKP'li Belediye Başkanı Bahadır'ın Zincir Marketteki Zor Anları! Aldığı Cevap Karşısında Ne Yapacağını Şaşırdı

36 bin TL'lik ayakkabısıyla pazara gidip fiyatlar için esnafı azarladığı görüntüleriyle tepki çeken AKP'li Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, bu kez de zincir market denetiminde çalışanların verdiği yanıt karşısında şaşkına döndü. Tomurcuk çayın fiyatını soran Bahadır, alış faturalarını isteyince merkezden yanıt beklemek zorunda kaldı.

Son Güncelleme:
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

AKP'li Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, daha önce 36 bin TL'lik ayakkabısıyla pazarda esnafı azarlaması nedeniyle tepkilerin odağına yerleşmişti. Bu kez zincir market denetiminde yaşadığı diyalogla dikkatleri üzerine çekti. Denetim sırasında bir market çalışanının verdiği yanıt, Bahadır’ı şaşkına çevirdi.

ZİNCİR MARKETTE İLGİNÇ DİYALOG

Bahadır, markette yaptığı denetimde, "Buraları da denetliyoruz. Komşumuzu kandırmasın, üç harfli, 13 harfli fark etmez. Mesela tomurcuk çay, 69 liraya satıyorsunuz, size gelişi kaçtır?" diye sordu. Market çalışanı ise sakin bir şekilde, "Onu biz bilemiyoruz" yanıtını verdi. Bu cevap karşısında kısa bir şaşkınlık yaşayan Bahadır, "İsteyeceğiz, istiyoruz sizden. Çıkarın. Alış faturaları mağazalarda olsun" diyerek konuyu toparlamaya çalıştı. Ancak çalışan, "Merkeze bildiririz, onlar iletir" diyerek topu merkeze attı.

O ANLAR TEPKİ ÇEKTİ

Bahadır’ın denetim sırasındaki bu diyalogu, sosyal medyada kısa sürede yankı uyandırdı. Vatandaşlar, belediye başkanının pahalı ayakkabılarıyla yaptığı denetimlerden sonra bu kez de zincir market çalışanlarıyla yaşadığı iletişim kopukluğuna tepki gösterdi.

Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır Domates Fiyatına Kızdı, Ayakkabısının Fiyatıyla Sosyal Medyanın Diline DüştüBahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır Domates Fiyatına Kızdı, Ayakkabısının Fiyatıyla Sosyal Medyanın Diline DüştüEkonomi

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
AKP Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır
Son Güncelleme:
Özel'den Beyoğlu İddiası: 'Bir Üyemizi Rüşvetle Kandırmaya Çalıştılar' 'Bir Üyemizi Rüşvetle Kandırmaya Çalıştılar'
Batman'da Kaçak Yapı Yıkımı Kriz Çıkardı: AKP'li Yönetici ile Vali Birbirine Girdi Batman'da Kaçak Yapı Yıkımı Kriz Çıkardı: AKP'li Yönetici ile Vali Birbirine Girdi
Tiryakiler Dikkat! Çayı ve Kahveyi Çok Sıcak İçmek Amansız Hastalığa Neden Oluyor: İşte Kritik Eşik! Sıcak İçmek Amansız Hastalığa Neden Oluyor
Duygusal Tükenmişliğe En Yatkın Burçlar Açıklandı Duygusal Tükenmişliğe En Yatkın Burçlar Açıklandı
ÇOK OKUNANLAR
Antalya’da Korkunç Gece: Oda Başkanı Kadın Çalışanını ve Arkadaşını Öldürdükten Sonra İntihar Etti Oda Başkanı Dehşet Saçtı! İki Kişiyi Öldürdü, İntihar Etti
Kur Korumalı Mevduat Uygulaması Sonlandırıldı! Kur Korumalı Mevduat Uygulaması Sonlandırıldı!
Minguzzi Davası'na 'Sedat Peker' Dokunuşu... Avukatı Devraldı! Minguzzi Davası'na 'Sedat Peker' Dokunuşu... Avukatı Devraldı!
Boğucu Sıcak Geri Döndü: Termometreler 41 Dereceye Ulaşacak! Boğucu Sıcak Geri Döndü: Termometreler Alev Alacak
13 Yaşındaki Çocuk Ablasının Sevgilisini Bıçakladı! 13 Yaşındaki Çocuk Ablasının Sevgilisini Bıçakladı!