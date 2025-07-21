Kemal Kılıçdaroğlu'nun Acı Günü... İkiz Kardeşi Hayatını Kaybetti

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ikiz kardeşi Adil Kılıçdaroğlu yaşamını yitirdi.

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Kemal Kılıçdaroğlu'nun Acı Günü... İkiz Kardeşi Hayatını Kaybetti
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Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ikiz kardeşi Adil Kılıçdaroğlu 76 yaşında hayatını kaybetti. Adil Kılıçdaroğlu'nun vefatına ilişkin Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, X hesabından bir paylaşım yaptı.

Akın, yaptığı paylaşımda “Önceki Dönem Genel Başkanımız Sn. Kemal Kılıçdaroğlu’nun ikiz kardeşi Adil Kılıçdaroğlu’nun vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Merhuma Allah’tan rahmet, Kılıçdaroğlu ailesine, yakınlarına ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun” ifadelerini kullandı.

ÖZEL'DEN KILIÇDAROĞLU'NA TELEFON

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ikiz kardeşi Adil Kılıçdaroğlu’nu kaybeden eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu’na taziye telefonu açtı.

Adil Kılıçdaroğlu’na rahmet dileyen CHP lideri Özel, Kılıçdaroğlu’na da başsağlığı dileklerini iletti.

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Kaynak: Haber Merkezi

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Kemal Kılıçdaroğlu Ahmet Akın
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