Gökçeada ve Bozcaada Feribot Seferlerine Fırtına Engeli

Çanakkale'nin Gökçeada ve Bozcaada ilçelerine yarın yapılacak feribot seferleri olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi.

Gökçeada ve Bozcaada Feribot Seferlerine Fırtına Engeli

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş Deniz Ulaşım A.Ş., Kuzey Ege Denizi’ndeki olumsuz hava şartları nedeniyle Gökçeada ve Bozcaada hattında planlanan feribot seferlerinde iptaller olduğunu duyurdu.

Gökçeada ve Bozcaada Feribot Seferlerine Fırtına Engeli - Resim : 1

Buna göre; Geyikli-Bozcaada ilçesinde yarın yapılması planlanan tüm feribot seferleri iptal edildi. Kabatepe-Gökçeada hattında ise, Kabatepe’den saat 09.00 ve 15.00, Gökçeada'dan ise saat 13.00 ve 17.00 seferleri yapılamayacak.

Bozcaada'ya Bazı Feribot Seferleri İptalBozcaada'ya Bazı Feribot Seferleri İptalGüncel

Kaynak: İHA

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