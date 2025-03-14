Osmaniye'de Kayıp Yaşlı Adamdan Sevindiren Haber

Düziçi’ne bağlı Ellek beldesi Peçenek Mahallesi’nde yaşayan Hilmi Nergiz’in yakınları, gece saatlerinde kayıp ihbarında bulundu. Jandarma ekipleri, gönüllülerin de desteğiyle geniş bir alanda arama-kurtarma çalışması başlattı. Saatler süren aramalar sonucunda Nergiz, bir tarlada yerde yatarken bulundu.

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaşlı adam, sağlık kontrolleri için hastaneye kaldırıldı. Sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA