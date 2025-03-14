Türkiye'den Hollanda'ya Giden Aracın İçinden Cephanelik Çıktı

Türkiye’den Hollanda’ya doğru gitmeye çalışan bir otomobilde yapılan sınır kontrollerinde adeta cephanelik çıktı. Olaya ilişkin 2 şüpheli gözaltına alındı.

Edirne'nin Hamzabeyli Sınır Kapısı'nın karşısındaki Bulgaristan'ın Lesovo Gümrük Kapısı'nda, Türkiye'den ayrılan Hollanda plakalı bir otomobilde yapılan aramada iki sırt çantası içerisinde 35 tabanca, 10 mermi ve 3 şarjör bulundu.

Otomobilin Türk sürücüsü ile Türk ve Kuzey Makedonya vatandaşlığı bulunan 1 kişi gözaltına alındı. Olaya ilişkin soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Kaynak: DHA