Türkiye'den Hollanda'ya Giden Aracın İçinden Cephanelik Çıktı

Türkiye'den Hollanda'ya doğru seyahat eden otomobilin içinden iki sırt çantası içerisinde 35 tabanca, 10 mermi ve 3 şarjör bulundu. 2 kişi gözaltına alındı.

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Türkiye'den Hollanda'ya Giden Aracın İçinden Cephanelik Çıktı

Türkiye’den Hollanda’ya doğru gitmeye çalışan bir otomobilde yapılan sınır kontrollerinde adeta cephanelik çıktı. Olaya ilişkin 2 şüpheli gözaltına alındı.

Edirne'nin Hamzabeyli Sınır Kapısı'nın karşısındaki Bulgaristan'ın Lesovo Gümrük Kapısı'nda, Türkiye'den ayrılan Hollanda plakalı bir otomobilde yapılan aramada iki sırt çantası içerisinde 35 tabanca, 10 mermi ve 3 şarjör bulundu.

Türkiye'den Hollanda'ya Giden Aracın İçinden Cephanelik Çıktı - Resim : 1

Otomobilin Türk sürücüsü ile Türk ve Kuzey Makedonya vatandaşlığı bulunan 1 kişi gözaltına alındı. Olaya ilişkin soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

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Kaynak: DHA

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