Adana'da Bir Evde Resmen Cephanelik Bulundu: 2 Gözaltı

Adana'da polis ekiplerinin yaptığı operasyonda bir evde 5 ruhsatsız silah ve beraberinde 362 mermi ele geçirildi.

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Adana'da Bir Evde Resmen Cephanelik Bulundu: 2 Gözaltı

Adana'nın Yüreğir ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı operasyonda 5 ruhsatsız silah ve 362 mermi ele geçirilirken, 2 kişi ise gözaltına alındı.

Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çok sayıda silah bulunduğu belirlenen bir ikamete operasyon düzenledi.

Adreste arama yapan ekipler, odalarda çeşitli yerlere gizlenmiş ruhsatsız 3 tabanca ve 2 av tüfeği ile 362 mermi ele geçirdi.

İkametteki şüpheliler H.K. ve H.Ü. sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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Kaynak: AA

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