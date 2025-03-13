Otomotiv Piyasasında Devlerin Rüzgarı Tersine Döndü: BYD Atağa Kalktı, Tesla Resmen Dibi Gördü!
Dünya genelinde elektrikli araçlara olan ilgi artmaya devam ederken, ABD'li otomotiv devi Tesla'nın Avrupa ve Çin'deki satışlarında keskin bir düşüş yaşanıyor. Buna karşın, ABD'nin uyguladığı gümrük vergilerine rağmen Çinli BYD, küresel pazardaki büyük oyuncular arasında yerini sağlamlaştırıyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Birleşik Krallık merkezli araştırma şirketi Rho Motion'un verilerine göre, şubat ayında küresel elektrikli araç satışları yıllık bazda yüzde 49 artarak yaklaşık 1,2 milyona ulaştı. Ancak satışlar, ocak ayına göre yüzde 3 oranında geriledi.
Yılın ilk iki ayını kapsayan Ocak-Şubat 2025 döneminde ise elektrikli araç satışları, geçen yılın aynı periyoduna göre yüzde 30'luk bir artışla 2,4 milyona yükseldi.
Bu dönemde, dünyanın en büyük elektrikli araç pazaryeri olan Çin'de 1,4 milyon elektrikli otomobil satıldı ve yıllık bazda yüzde 35 büyükme kaydedildi. Çin'de BYD marka elektrikli otomobil satışları 130 bin adede ulaştı.
ELEKTRİKLİ ARAÇ SATIŞLARI REKORA KOŞUYOR
Avrupa Birliği (AB), Avrupa Serbest Ticaret Birliği (EFTA) ve Birleşik Krallık'ı kapsayan pazarda, Ocak-Şubat döneminde elektrikli araç satışları yıllık bazda yüzde 20 artarak 500 bine yükseldi. Ancak, Fransa'da ocak ayında yürürlüğe giren yeni vergi düzenlemeleri nedeniyle satışlar zayıf seyretti.
ABD, Meksika ve Kanada'da ise aynı dönemde elektrikli otomobil satışları yıllık bazda yüzde 20 artarak 300 bin seviyesine ulaştı. ABD'de satışlar yıllık bazda yüzde 28 oranında artış kaydetti. Ancak, ABD Başkanı Donald Trump'ın elektrikli araçlara verilen teşvikleri kaldırma planı, pazardaki belirsizliği artırıyor. Buna rağmen, teşvikler halen yürürlükte olduğu için tüketicilerin bu avantaja son kez yararlanmak istediği belirtiliyor.
TESLA’YA KÜRESEL DARBE
Rho Motion'un verilerine göre, ABD'nin en büyük elektrikli otomobil üreticisi Tesla, 2025'e satışlarındaki keskin düşüşle başladı. Ocak ayında Avrupa'daki Tesla satışları yıllık bazda yüzde 47, Çin'de ise yüzde 15 oranında geriledi.
Fransa, Almanya, Birleşik Krallık ve Belçika'daki Tesla satışları yıllık bazda yüzde 63 oranında düşüş kaydetti. Uzmanlar, Avrupa'daki bu sert düşüşün, Elon Musk'ın bölge siyasetindeki etkisine tepki olarak yorumlandığını öne sürüyor.
BYD BÜYÜMEDE KARARLI
Rho Motion Veri Müdürü Charles Lester, elektrikli araç satışlarındaki büyümeye ilişkin değerlendirmesinde, şubat ayındaki yüzde 50'lik artışın "pazarda sağlam bir başlangıcı işaret ettiğini" söyledi.
Özellikle, Avrupa Birliği'nin Çinli elektrikli otomobillere uyguladığı gümrük vergilerine rağmen BYD'nin satışlarında yurt içi ve uluslararası pazarlarında bir yavaşlama belirtisi görülmediğini vurgulayan Lester, "Avrupa'da bataryalı elektrikli otomobiller, yıl başlangıcından bu yana yüzde 29 oranında artışla popülerliğini sürdürüyor. Ancak, Fransa'da yeni vergilendirme nedeniyle bataryalı elektrikli otomobil satışlarında yıllık bazda yaklaşık yüzde 50 oranında düşüş yaşandı" dedi.
Lester, Kuzey Amerika'da ise elektrikli otomobil satışlarının yılın ilk iki ayında yüzde 20 büyüdüğünü belirtti. ABD'li tüketicilerin, teşvikler kaldırılıp fiyatlar artmadan önce, elektrikli otomobil satın almaya yöneldiğini ifade etti.