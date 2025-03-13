Otomotiv Piyasasında Devlerin Rüzgarı Tersine Döndü: BYD Atağa Kalktı, Tesla Resmen Dibi Gördü!

Birleşik Krallık merkezli araştırma şirketi Rho Motion'un verilerine göre, şubat ayında küresel elektrikli araç satışları yıllık bazda yüzde 49 artarak yaklaşık 1,2 milyona ulaştı. Ancak satışlar, ocak ayına göre yüzde 3 oranında geriledi.

Yılın ilk iki ayını kapsayan Ocak-Şubat 2025 döneminde ise elektrikli araç satışları, geçen yılın aynı periyoduna göre yüzde 30'luk bir artışla 2,4 milyona yükseldi.

Bu dönemde, dünyanın en büyük elektrikli araç pazaryeri olan Çin'de 1,4 milyon elektrikli otomobil satıldı ve yıllık bazda yüzde 35 büyükme kaydedildi. Çin'de BYD marka elektrikli otomobil satışları 130 bin adede ulaştı.