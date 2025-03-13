Keklik Avına Rekor Ceza

Afyonkarahisar'da il jandarma ekipleri keklik avı yaptığı tespit edilen 3 kişiye rekor ceza yazdı.

Keklik Avına Rekor Ceza

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından ellerindeki kafeste keklik olduğu ve avladıkları tespit edilen 3 kişiye 74 bin 568 lira para cezası yazıldı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Derekarabağ köyü yolunda yürüyen A.Z, M.U. ile G.U'nun ellerindeki kafeste 3 kınalı keklik olduğunu fark etti.

Durdurulan ve yapılan aramada üzerlerinde 4 ruhsatsız tüfek ele geçirilen şüphelilere, 74 bin 568 lira ceza uygulandı.

Keklikler, Doğa Koruma ve Milli Parklar Bolvadin Şube Şefliğine teslim edildi.

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Kaynak: AA

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