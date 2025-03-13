Kesinleşmiş Hapis Cezası Bulunan 2 Kişi Kıskıvrak Yakalandı

Hatay’ın Antakya ve Dörtyol ilçelerinde ekipler aranan şahıslara yönelik operasyonlar gerçekleştirdi. Operasyonların sonucunda kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 kişi yakalanarak cezaevine gönderildi.

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik Antakya ve Dörtyol ilçelerinde yapılan çalışmada; İşledikleri uyuşturucu ticareti hırsızlık, mala zarar verme, kasten yaralama, silahlı yağma, şiddet, tehdit suçları nedeniyle haklarında adli makamlarca verilen kesinleşmiş hapis cezaları nedeniyle aranmakta olan S.A. ve S.G. adlı 2 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA