Kesinleşmiş Hapis Cezası Bulunan 2 Kişi Kıskıvrak Yakalandı

Hatay'da ekipler tarafından yapılan arama çalışmalarında haklarında kesinleşmiş hapis cezası olan 2 kişi yakalandı.

Kesinleşmiş Hapis Cezası Bulunan 2 Kişi Kıskıvrak Yakalandı

Hatay’ın Antakya ve Dörtyol ilçelerinde ekipler aranan şahıslara yönelik operasyonlar gerçekleştirdi. Operasyonların sonucunda kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 kişi yakalanarak cezaevine gönderildi.

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik Antakya ve Dörtyol ilçelerinde yapılan çalışmada; İşledikleri uyuşturucu ticareti hırsızlık, mala zarar verme, kasten yaralama, silahlı yağma, şiddet, tehdit suçları nedeniyle haklarında adli makamlarca verilen kesinleşmiş hapis cezaları nedeniyle aranmakta olan S.A. ve S.G. adlı 2 kişi yakalanarak gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Kaynak: İHA

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Hapis cezası Hatay
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