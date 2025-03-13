Elazığ'da Trafik Bilançosu: 1 Ayda 142 Kişi Yaralandı

Elazığ’da şubat ayında gerçekşen kazalarda toplamda 142 kişinin yaralandığı açıklandı.

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Elazığ'da Trafik Bilançosu: 1 Ayda 142 Kişi Yaralandı

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı, tarafından yayımlanan kaza bilançosunda Elazığ dikkat çekti. Şehirde şubat ayı içerisinde toplamda 142 kişinin yaralandığı belirtildi.

Elazığ’da şubat ayı kaza bilançosunu paylaştı. İstatistiklere göre kentte meydana gelen 189 kazada hayatını kaybeden olmazken, 142 kişi ise yaralandı. Kazaların 81’i yaralanmalı olurken, 108’i ise maddi hasarlı gerçekleşti. Trafik kazalarında en sık görülen sürücü hataları ise şöyle sıralandı:
"Yol, hava ve trafiğin gerektirdiği şartlara uymamak. Kavşak, geçit ve kaplamanın dar olduğu yerlerde geçiş önceliğine uymamak. Şerit izleme ve değiştirme kuralına uymamak. Arkadan çarpma, dönüş kurallarına uymamak, kırmızı ışık veya görevlinin dur ikazında durmamak. Taşıt giremez uyarısı bulunan yerlere girmek, yaya ve okul geçitlerinde yavaşlamamak, yayalara geçiş hakkı vermemek. Alkollü olarak araç kullanmak, aşırı hız, geçme yasağı olan yerlerden geçmek ve hatalı şekilde veya yasak olan yerlere park etmek."

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Kaynak: İHA

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Trafik kazası Elazığ
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