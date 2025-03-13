Bütün Avrupa Gözüne Bakıyordu! Tarihi İflas Olarak Kayıtlara Geçti: Çinliler Havalara Uçtu

İSVEÇ EKONOMİSİNDE TARİHİ BİR İFLAS

Yaklaşık 5 bin çalışanı bulunan Northvolt, ekonomik yapısını koruyacak yeterli finansal koşulları sağlayamadığını belirtti. Bu gelişme, İsveç tarihinin en büyük iflaslarından biri olarak kayıtlara geçerken, aynı zamanda Saab'ın 10 yıl önce yaşadığı çöküşten bu yana ülkedeki en önemli sanayi krizlerinden biri olarak değerlendiriliyor.

AVRUPA OTOMOTİV ENDÜSTRİSİNİN HAYAL KIRIKLIĞI

Avrupa'nın önde gelen otomotiv şirketleri, Northvolt'un CATL gibi Çinli batarya devlerine olan bağımlılığı azaltacağını umuyordu. 2016 yılında kurulan şirket, o günden bu yana öz sermaye, borç ve kamu finansmanı yoluyla 10 milyar doları aşkın kaynak yaratmış, en büyük hissedarları ise sırasıyla yüzde 21 ve yüzde 19 oranlarıyla Volkswagen ve Goldman Sachs olmuştu. Ancak ocak ayı sonu itibariyle şirketin borcunun 8 milyar dolara ulaştığı ortaya çıkmıştı.