Bütün Avrupa Gözüne Bakıyordu! Tarihi İflas Olarak Kayıtlara Geçti: Çinliler Havalara Uçtu
Avrupa'nın önde gelen elektrikli araç batarya üreticilerinden Northvolt, finansal zorluklar nedeniyle iflas başvurusunda bulundu.
Kaynak: Haber Merkezi
Northvolt, operasyonlarını yeniden düzenlemek ve mali yapısını güçlendirmek amacıyla finansman arayışına girse de, bu girişimleri olumlu bir sonuç vermedi. Şirket, geçtiğimiz Kasım ayında, ana üretim tesisinin bulunduğu İsveç'in kuzeyinde kapasite artırımına yönelik sorunları aşabilmek için ABD'de 11. Bölüm iflas koruması için başvuruda bulunmuştu. Ancak bu süreçten de olumlu bir netice alınamadı ve şirketin varlıklarının satışının, atanacak bir İsveçli yetkili tarafından yürütüleceği duyuruldu.
İSVEÇ EKONOMİSİNDE TARİHİ BİR İFLAS
Yaklaşık 5 bin çalışanı bulunan Northvolt, ekonomik yapısını koruyacak yeterli finansal koşulları sağlayamadığını belirtti. Bu gelişme, İsveç tarihinin en büyük iflaslarından biri olarak kayıtlara geçerken, aynı zamanda Saab'ın 10 yıl önce yaşadığı çöküşten bu yana ülkedeki en önemli sanayi krizlerinden biri olarak değerlendiriliyor.
AVRUPA OTOMOTİV ENDÜSTRİSİNİN HAYAL KIRIKLIĞI
Avrupa'nın önde gelen otomotiv şirketleri, Northvolt'un CATL gibi Çinli batarya devlerine olan bağımlılığı azaltacağını umuyordu. 2016 yılında kurulan şirket, o günden bu yana öz sermaye, borç ve kamu finansmanı yoluyla 10 milyar doları aşkın kaynak yaratmış, en büyük hissedarları ise sırasıyla yüzde 21 ve yüzde 19 oranlarıyla Volkswagen ve Goldman Sachs olmuştu. Ancak ocak ayı sonu itibariyle şirketin borcunun 8 milyar dolara ulaştığı ortaya çıkmıştı.
JEOPOLİTİK BELİRSİZLİK VE ARTAN MALİYETLER KRİZİ DERİNLEŞTİRDİ
Northvolt, iflas açıklamasında artan sermaye maliyetleri, jeopolitik istikrarsızlık, tedarik zincirindeki kesintiler ve piyasa taleplerindeki değişikliklerin finansal yapılarını zora soktuğuna işaret etti. Şirketin iflasının ardından, batarya tedarik zincirinin önemli bir parçası olan Porsche, Northvolt ile yapılan tedarik anlaşması konusunda alternatif arayışlara başladığını duyurdu. Volkswagen ve Porsche CEO'su Oliver Blume, Avrupa'nın yetkin bir batarya tedarik zincirine ihtiyacı olduğunu vurguladı.