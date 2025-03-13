Şanlıurfa’da Silah Kaçakçılığı Operasyonu: 14 Kişi Gözaltında

Şanlıurfa'da gerçekleştirilen silah kaçakçılığı operasyonunda, 14 kişi gözaltına alındı.

Şanlıurfa’da Silah Kaçakçılığı Operasyonu: 14 Kişi Gözaltında

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Viranşehir ilçesinde silah kaçakçılığı ile mücadele çerçevesinde 13 ayrı adrese operasyon gerçekleştirdi.

Adreslerde yapılan aramalarda 3 piyade tüfeği, 5 ruhsatsız tabanca, 11 ruhsatsız av tüfeği, kurusıkı tabanca, farklı silahlara ait 18 şarjör, farklı çap ve ebatlarda 438 fişek, şase numarası kazınmış ve trafik tescili olmayan 3 motosiklet ele geçirildi.

Operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA

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