11 Yıldır Firari Olan Cinayet Zanlısı Yakalandı

Denizli’de karıştığı kasten öldürme suçu başta olmak üzere toplam 10 farklı suçtan aranan M.E. isimli şahıs, ilçede olduğu bilgisi üzerine ekipler tarafından takip edildi. 12 Mart Çarşamba günü düzenlenen operasyonda M.E., evinin önünde yaşanan kısa bir kovalamacanın ardından yakalandı.

Şahsın yapılan GBT sorgulamasında hakkında 30 yıl 5 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi.

M.E., emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklanarak Seydikemer Eşen Cezaevi’ne gönderildi.

Kaynak: İHA