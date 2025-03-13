11 Yıldır Firari Olan Cinayet Zanlısı Yakalandı

Denizli’de firarilere yönelik arama çalışmaları çerçevesinde 2013 yılından beri firari olan kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

11 Yıldır Firari Olan Cinayet Zanlısı Yakalandı

Denizli’de karıştığı kasten öldürme suçu başta olmak üzere toplam 10 farklı suçtan aranan M.E. isimli şahıs, ilçede olduğu bilgisi üzerine ekipler tarafından takip edildi. 12 Mart Çarşamba günü düzenlenen operasyonda M.E., evinin önünde yaşanan kısa bir kovalamacanın ardından yakalandı.

Şahsın yapılan GBT sorgulamasında hakkında 30 yıl 5 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi.

M.E., emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklanarak Seydikemer Eşen Cezaevi’ne gönderildi.

Kaynak: İHA

Elma Sirkesinin Faydaları Nelerdir? Elma Sirkesi İçilir mi Elma Sirkesinin Faydaları Nelerdir? Elma Sirkesi İçilir mi
Baharın Habercisi Leylekler Kepsut’a Döndü Baharın Habercisi Leylekler Kepsut’a Döndü
Türkiye’de İlk Oldu, Tesadüfen Keşfedildi: Astım Hastalığını Resmen Bitiriyor! Türkiye’de İlk Oldu, Tesadüfen Keşfedildi: Astım Hastalığını Resmen Bitiriyor!
Gaziantep’te 20 Sene Hapis Cezası Olan Şahıs Yakalandı Gaziantep’te 20 Sene Hapis Cezası Olan Şahıs Yakalandı
ÇOK OKUNANLAR
Aile Krizi Büyüyor: Kardeşi İfşa Etti, Özcan Deniz'e Vergi İncelemesi Başlatıldı Özcan Deniz'e Vergi İncelemesi
Türkiye'nin Ünlü Spor Salonu Zinciri Satıldı: Yeni Sahipleri Bakın Kim Oldu Türkiye'nin Ünlü Spor Salonu Zinciri Satıldı
Son Ankette Şaşırtan Sonuç! Seçmenden Dengeleri Değiştirecek İki Farklı Tercih Son Ankette Şaşırtan Sonuç! Seçmenden Dengeleri Değiştirecek İki Farklı Tercih
CHP'li 'Silkelendi', AKP'li 'Adrese Teslim' Yaptı: İskenderun Belediyesi'nden Çok Konuşulacak 'İhale' Tablosu İskenderun Belediyesi'nden Çok Konuşulacak 'İhale' Tablosu
Kanlı Ay Tutulması Özellikle Bu 4 Burcu Vuracak: 14 Mart’ta Tüm Hayatları Değişecek Kanlı Ay Tutulması Özellikle Bu 4 Burcu Vuracak: 14 Mart’ta Tüm Hayatları Değişecek