Baharın Habercisi Leylekler Kepsut’a Döndü

Leyleklerin gelişi, baharın bereketli ve huzurlu geçeceğine dair bir işaret olarak kabul ediliyor. Her yıl olduğu gibi bu yıl da leylekler Kepsut’a dönüş yaparak baharın gelişini müjdeledi. Kepsut’un doğal güzellikleri arasında süzülen leylekler, bölge halkı tarafından büyük bir sevinçle karşılandı. Leyleklerin dönüşü Kepsutlu vatandaşlar için bir gelenek haline geldi. Doğayla iç içe bir yaşam süren bölge sakinleri, baharın gelişini kutlamak için piknikler ve çeşitli etkinlikler düzenlemeye hazırlanıyor.

Kaynak: İHA