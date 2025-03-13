Hendek’te İnşaatın Çatısından Düşen İşçi Hayatını Kaybetti

Sakarya’nın Hendek ilçesinde bir fabrika inşaatında çalışan işçi, çatıdan düşerek ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan işçi, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Son Güncelleme:
Hendek’te İnşaatın Çatısından Düşen İşçi Hayatını Kaybetti

Olay, Çağlayan Mahallesi'nde fındık üretimi yapan bir fabrikanın inşaatında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, inşaatı üstlenen firmaya bağlı taşeron işçi Hakan Şişman (32), çalıştığı sırada dengesini kaybederek yaklaşık 15 metre yükseklikten düştü. Çevredeki çalışanların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Şişman, Hendek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Yetkililer, olayla ilgili inceleme başlatıldığını duyurdu.

Kaynak: İHA

Etiketler
Sakarya
Son Güncelleme:
Apple Sahibi Olan Herkesi İlgilendiriyor! iPhone, iPad ve Mac Tümüyle Değişecek Apple Sahipleri Dikkat! Tümüyle Değişecek
Elma Sirkesinin Faydaları Nelerdir? Elma Sirkesi İçilir mi Elma Sirkesinin Faydaları Nelerdir? Elma Sirkesi İçilir mi
Batman’da Briket Yüklü Tır Şarampole Devrildi: 1 Yaralı Batman’da Briket Yüklü Tır Şarampole Devrildi: 1 Yaralı
Taşova’da Yeşilırmak Kıyısında Yangın Paniği Taşova’da Yeşilırmak Kıyısında Yangın Paniği
ÇOK OKUNANLAR
Aile Krizi Büyüyor: Kardeşi İfşa Etti, Özcan Deniz'e Vergi İncelemesi Başlatıldı Özcan Deniz'e Vergi İncelemesi
Türkiye'nin Ünlü Spor Salonu Zinciri Satıldı: Yeni Sahipleri Bakın Kim Oldu Türkiye'nin Ünlü Spor Salonu Zinciri Satıldı
Son Ankette Şaşırtan Sonuç! Seçmenden Dengeleri Değiştirecek İki Farklı Tercih Son Ankette Şaşırtan Sonuç! Seçmenden Dengeleri Değiştirecek İki Farklı Tercih
CHP'li 'Silkelendi', AKP'li 'Adrese Teslim' Yaptı: İskenderun Belediyesi'nden Çok Konuşulacak 'İhale' Tablosu İskenderun Belediyesi'nden Çok Konuşulacak 'İhale' Tablosu
Kanlı Ay Tutulması Özellikle Bu 4 Burcu Vuracak: 14 Mart’ta Tüm Hayatları Değişecek Kanlı Ay Tutulması Özellikle Bu 4 Burcu Vuracak: 14 Mart’ta Tüm Hayatları Değişecek