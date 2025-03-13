Hendek’te İnşaatın Çatısından Düşen İşçi Hayatını Kaybetti

Olay, Çağlayan Mahallesi'nde fındık üretimi yapan bir fabrikanın inşaatında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, inşaatı üstlenen firmaya bağlı taşeron işçi Hakan Şişman (32), çalıştığı sırada dengesini kaybederek yaklaşık 15 metre yükseklikten düştü. Çevredeki çalışanların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Şişman, Hendek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Yetkililer, olayla ilgili inceleme başlatıldığını duyurdu.

Kaynak: İHA