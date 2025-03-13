Batman’da Briket Yüklü Tır Şarampole Devrildi: 1 Yaralı

Batman’ın Gercüş ilçesinde meydana gelen kazada, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği briket yüklü tır kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

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Batman’da Briket Yüklü Tır Şarampole Devrildi: 1 Yaralı

Kaza, Gercüş ilçesi Yolağzı Mahallesi'nde gerçekleşti. 13 ABA 922 plakalı tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine sağlık ve güvenlik ekipleri hızla olay yerine sevk edildi. Yaralı, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle yol bir süre trafiğe kapanırken, araç geçişleri alternatif güzergahlar üzerinden sağlandı.

Kaynak: İHA

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