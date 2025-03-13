Karabük’te Motosiklet Hırsızlarına Operasyon: 3 Şüpheli Tutuklandı

Karabük’te Ocak ve Mart ayları arasında gerçekleşen motosiklet hırsızlıklarıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, polis ekipleri 3 şüpheliyi tespit ederek operasyon düzenledi. Gözaltına alınan şahıslar, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

Karabük’te Motosiklet Hırsızlarına Operasyon: 3 Şüpheli Tutuklandı

Karabük İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, son üç ayda meydana gelen üç ayrı motosiklet hırsızlığı olayını aydınlatmak için başlattığı soruşturma sonucunda, hırsızlık olaylarına karışan şahısların B.Y., M.Ç. ve O.Y. olduğunu belirledi. Şüpheliler, polis tarafından düzenlenen operasyonla gözaltına alındı ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan 3 zanlı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA

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