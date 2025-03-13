Gaziantep’te 20 Sene Hapis Cezası Olan Şahıs Yakalandı

Gaziantep’te dolandırıcılık gerekçesiyle 20 yıl 5 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası olan şüpheli yakalandı.

Gaziantep’te 20 Sene Hapis Cezası Olan Şahıs Yakalandı

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şahısların yakalanması adına çalışma gerçekleştirdi.

Yapılan çalışmalar neticesinde dolandırıcılık suçundan hakkında 20 yıl 5 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.K. isimli şahıs, yürütülen titiz planlama, takip ve çalışmalar sonucunda Şehitkamil ilçesinde saklandığı adrese yapılan operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

Şüpheli şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA

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