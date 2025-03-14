Görme Engelli Taklidi Yaparken Yakalandı, Üzerinden Çıkan Para Şoke Etti

Eskişehir’de zabıta ekipleri görme engelli taklidi yapan dilenciyi kıskıvrak yakaladı. Dilencinin üzerinden çıkan paranın miktarı şoke etti.

Odunpazarı Belediyesi’ne bağlı zabıtalar, bir caminin önünde dilencilik yapan şahsı yakaladı. Kontrollerde dilencilik yapan şahsın İzmir’den geldiği ve farklı şehirlerde de dilencilik yaptığı belirlendi.

Üst araması yapılan şahsın üzerinden 32 bin 15 TL çıktı. Olay çevredekileri ve zabıta ekiplerini hayrete düşürdü. Dilencinin para toplamak için görme engelli taklidi yaptığı belirlendi.

Kaynak: İHA