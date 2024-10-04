Aydın’da Dilenci Operasyonu! Paralarına El Konuldu

Aydın'da Efeler Belediyesi, dilencilikle mücadele çalışmalarını kararlılıkla sürdürüyor. Son dönemde yapılan denetimlerde, birçok dilenci tespit edilerek, üzerlerindeki paralara el konuldu.

Aydın’da Dilenci Operasyonu! Paralarına El Konuldu

Efeler Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, dilencilik faaliyetlerini engellemek için sıkı kontroller yapıyor. Çalışmalar sırasında vatandaşların duygularını suiistimal ederek toplanan paralara el konuldu ve dilenciler hakkında yasal işlem başlatıldı. Özellikle kalabalık alanlarda yapılan uygulamalarda, ilçe sakinlerine dilencilere para verilmemesi konusunda uyarılarda bulunuldu.

Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, “Bu denetimlerle hem halkımızı korumayı hem de dilencilik faaliyetlerini önlemeyi amaçlıyoruz. Maalesef, bazı dilenciler vatandaşlarımızın merhametini istismar ediyor. Bu durumu engellemek için çalışmalarımız devam edecek” dedi.

Kaynak: İHA

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