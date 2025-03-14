Onun Dünyası 16 Yıldır 6 Metrekarelik Bir Oda... 'Akvaryumdaki Balıktan Farksızım'

Afyonkarahisar’ın Kızılören ilçesinde yaşayan Zafer Işık (39) isimli vatandaş, 2009 yılında güvenlik görevlisi olarak çalıştığı Antalya’ya giderken geçirdiği trafik kazasında, boynundan aşağısı felç kalarak yatağa bağımlı hale yaşamaya başladı. 16 yıldır yani yaklaşık olarak ömrünün yarısını yatağa bağlı sürdüren Işık’a 2009’dan bu yana annesi Hatice Altınışık bakıyor.

Aradan geçen 16 yılın kendisine çok şey öğrettiğini anlatan Işık, "Aslında zaman geçirmek için çok fazla bir alternatifi yok çünkü dışarıya çıkma gibi bir lüksüm yok. Daha çok özel aparatlarla bilgisayar kullanabiliyorum. Bilgisayar başında ya da film dizi izleyerek o şekilde vakit geçirebiliyorum çünkü evde balkona bile çıkma şansım yok. Hayattaki tek eğlencem bilgisayar ve televizyon çünkü öteki türlü sadece dört duvar" ifadelerini kullandı.

'ENGELLİLER İÇİN SİSTEMLER ÇOK PAHALI'

Sadece bir odada yaşayabildiğini söyleyen Işık, sokağa çıkmak için evlerine bir sistem düşündüklerini ancak maddi imkansızlıklardan dolayı bunu yapamadıklarını anlattı. Zafer Işık, yaşamını şu sözlerle anlattı:

"Aslında dışarı çıkabilmek adına merdiven için bir asansör sistemi düşünmüştük fakat düşündüğümüz gibi olmadı çok maliyetli bir sistem olduğu söylendi. O yüzden maalesef yapamadık. En azından onu yapabilmiş olsak tekerlekli sandalye ile evden dışarıya çıkabilme şansım olurdu. Avluya ya da balkona çıkabilme şansım olurdu ama maalesef bu tür yani engellilere yönelik bu tür sistemler hep çok pahalı oluyor."

'İNSANLAR KIYMET BİLMİYOR'

Yaşamı sadece 6 metrekarelik bir odada geçen Işık’ın banyo ihtiyacını ise yatağının baş ucuna kurduğu vinç sistemi ile sağlıyor. Işık, yaşamından bahsederken şükretmenin önemini işaret ederek şunları söyledi:

"Bakıldığın zaman benim dışarıdaki hayatla çok bir bağlantım yok. Akvaryumdaki balık misali sadece hastaneden hastaneye giderken bir bağ kuruyorum dışarıdaki hayatla. İnsanlar birçok şeyin kıymetini bilmiyor her şeyden şikayetçi oluyor. Ben ambulans ya da araçla hastaneye gitmek için dışarıya çıktığımda 5-10 saniye için dışarıdaki o temiz havayı alabilmeyi bile kar sayıyorum. Dışarıdaki düzende çok değişti insanlar her şeyden şikayetçi ve şükürsüzlük var. Her gün televizyonlarda izliyoruz birbirlerini öldürenler önüne geleni dövenler, şarkıda dediği gibi kimi tatlı peşinde, kiminin ise tuzu yok. Kimse elindekinin kıymetini bilmiyor. Aslında bakarsanız bu duruma düşüne kadar ben de farkında değildim bazı şeylerin elimdeki şeylerin farkında değildim ama şimdi insan daha iyi anlıyor."

Kaynak: İHA