Şili'den Türkiye'ye Gelen Ayçiçek Tohumları Apar Topar İade Edildi

Türkiye’de gıda güvenliği önemli bir sorun haline gelirken, pek çok gıdada vatandaşların sağlığını tehlikeye atacak maddeler tespit edilmeye devam ediliyor.

Son olarak Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü’nün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Şili’den Türkiye’ye girişi Adana üzerinden yapılmak istenen ayçiçek tohumuna ilişkin belge beyan eksikliği tespit edildiği bildirildi.

Tohumların iade edildiği bildirildi.

Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü’nün paylaşımı ise şöyle:

📍Adana

🚫Havayoluyla ülkemize girişi yapılmak istenen 🇨🇱 Şili menşeli 869 gr ayçiçeği tohumu @inspektorler'imizce yapılan belge beyan kontrolü sonucunda belge beyan uyumsuzluğu nedeniyle mahrecine iade edilmiştir.@ibrahimyumakli @AhmetGumen @ErsinDILBER_ @TCTarim #inspection… — Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü (@GidaveKontrolGM) March 14, 2025

Kaynak: Haber Merkezi