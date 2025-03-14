Şili'den Türkiye'ye Gelen Ayçiçek Tohumları Apar Topar İade Edildi

Şili'den Türkiye'ye girişi Adana üzerinden yapılmak istenen ayçiçek tohumlarına ilişkin yapılan kontrollerde belge eksikliği tespit edildi. Tohumlar iade edildi.

Mert Odabaş Mert Odabaş
Son Güncelleme:
Şili'den Türkiye'ye Gelen Ayçiçek Tohumları Apar Topar İade Edildi

Türkiye’de gıda güvenliği önemli bir sorun haline gelirken, pek çok gıdada vatandaşların sağlığını tehlikeye atacak maddeler tespit edilmeye devam ediliyor.

Son olarak Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü’nün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Şili’den Türkiye’ye girişi Adana üzerinden yapılmak istenen ayçiçek tohumuna ilişkin belge beyan eksikliği tespit edildiği bildirildi.

Tohumların iade edildiği bildirildi.

Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü’nün paylaşımı ise şöyle:

Ne Saksı Ne Toprak! Bu 3 Yöntemle Çimlenmeyen Tohum Kalmıyor: Evde Kolayca YetiştiriliyorNe Saksı Ne Toprak! Bu 3 Yöntemle Çimlenmeyen Tohum Kalmıyor: Evde Kolayca YetiştiriliyorYaşam
Sahtekarlık Yine Diz Boyu, Zeytinyağının İçinden ÇıktıSahtekarlık Yine Diz Boyu, Zeytinyağının İçinden ÇıktıGüncel

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Şili Adana gıda
Son Güncelleme:
Müge Anlı’daki Palu Ailesi’nin Pabucunu Dama Atan Aile… 2 Katlı Evde Korkunç Tuzak! Her Detayı Diğerinden Acı Müge Anlı’daki Palu Ailesi’nin Pabucunu Dama Atan Aile… 2 Katlı Evde Korkunç Tuzak
Türkiye’de İlk Oldu, Tesadüfen Keşfedildi: Astım Hastalığını Resmen Bitiriyor! Türkiye’de İlk Oldu, Tesadüfen Keşfedildi: Astım Hastalığını Resmen Bitiriyor!
Apple'da Büyük Güvenlik Açığı! 1,5 Milyar Cihaz Risk Altında: Iphone'u Olanlar Hemen Bunu Yapsın Apple'da Büyük Güvenlik Açığı! 1,5 Milyar Cihaz Risk Altında: Iphone'u Olanlar Hemen Bunu Yapsın
Tokat'ta Vicdanları Sızlatan Görüntü! Koyunlara Eziyet Eden Kişi Gözaltına Alındı Tokat'ta Vicdanları Sızlatan Görüntü! Koyunlara Eziyet Eden Kişi Gözaltına Alındı
ÇOK OKUNANLAR
TOGG T10F Fiyatıyla Piyasayı Sarstı! Ne Tesla Ne de BYD Hepsini Solladı TOGG T10F Fiyatıyla Piyasayı Sarstı! Ne Tesla Ne de BYD Hepsini Solladı
Evi ve Arsası Olan Tapu Sahipleri Dikkat! Son Tarih Verildi, Başvurmayan Hakkını Kaybedecek Evi ve Arsası Olan Tapu Sahipleri Dikkat! Son Tarih Verildi, Başvurmayan Hakkını Kaybedecek
Ünlü Çamaşır Deterjanında Kanser Yapıcı Madde Bulundu: Uzmanlar Uyardı Sakın Kullanmayın Ünlü Çamaşır Deterjanında Kanser Yapıcı Madde Bulundu: Uzmanlar Uyardı Sakın Kullanmayın
Ehliyetlerde Artık Zorunlu Olacak: Bu İşaret Varsa Sürücülere Para Cezası Kesilecek Ehliyetlerde Artık Zorunlu Olacak: Bu İşaret Varsa Sürücülere Para Cezası Kesilecek
Ünlü İş İnsanı Villasında Ölü Bulunmuştu: Son Mektubunda Dikkat Çeken Özür Detayı Ünlü İş İnsanı Villasında Ölü Bulunmuştu: Son Mektubunda Dikkat Çeken Özür Detayı