Şili'den Türkiye'ye Gelen Ayçiçek Tohumları Apar Topar İade Edildi
Şili'den Türkiye'ye girişi Adana üzerinden yapılmak istenen ayçiçek tohumlarına ilişkin yapılan kontrollerde belge eksikliği tespit edildi. Tohumlar iade edildi.
Türkiye’de gıda güvenliği önemli bir sorun haline gelirken, pek çok gıdada vatandaşların sağlığını tehlikeye atacak maddeler tespit edilmeye devam ediliyor.
Son olarak Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü’nün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Şili’den Türkiye’ye girişi Adana üzerinden yapılmak istenen ayçiçek tohumuna ilişkin belge beyan eksikliği tespit edildiği bildirildi.
Tohumların iade edildiği bildirildi.
Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü’nün paylaşımı ise şöyle:
📍Adana— Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü (@GidaveKontrolGM) March 14, 2025
🚫Havayoluyla ülkemize girişi yapılmak istenen 🇨🇱 Şili menşeli 869 gr ayçiçeği tohumu @inspektorler'imizce yapılan belge beyan kontrolü sonucunda belge beyan uyumsuzluğu nedeniyle mahrecine iade edilmiştir.@ibrahimyumakli @AhmetGumen @ErsinDILBER_ @TCTarim #inspection…
Kaynak: Haber Merkezi