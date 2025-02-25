Ne Saksı Ne Toprak! Bu 3 Yöntemle Çimlenmeyen Tohum Kalmıyor: Evde Kolayca Yetiştiriliyor
Baharın yaklaşmasıyla birlikte birçok kişi, sağlıklı ve verimli bir hasat için fide yetiştirme hazırlıklarına başladı.
Kaynak: Haber Merkezi
Fidelerin ve tohumları en verimli şekilde yetiştirebilmek için geleneksel yöntemler yerine daha sıra dışı ve etkili teknikler bulunuyor. İşte dikkat çeken üç farklı fide yetiştirme yöntemi:
1- YUMURTA KABUKLARINDA YETİŞTİRME YÖNTEMİ
Mutfakta kolayca bulunan yumurta kabukları, fideler için hem doğal hem de ekonomik bir saksı görevi görebilir. Üstelik toprağa kalsiyum takviyesi yaparak bitkilerin daha sağlıklı gelişmesini sağlar. Bunun için kabukları dikkatlice kırarak büyük kısmını sağlam bırakmak yeterli. İçlerine drenaj deliği açılarak besin değeri yüksek toprak eklenir ve tohumlar yerleştirilir. Sulama düzenli yapılmalı, ancak aşırı nemden kaçınılmalıdır.
HANGİ BİTKİLER İÇİN UYGUN?
Salatalık, kereviz, pırasa, petunya, sabah sefası ve adaçayı gibi bitkiler için uygun bir yöntemdir. Ancak domates ve biber gibi gelişmiş kök yapısına sahip bitkiler için yeterli alan sağlamadığı için önerilmez.
2- KAĞIT ÜZERİNDE YETİŞTİRME YÖNTEMİ
Fide yetiştirmek için toprak şart değil. Tuvalet kağıdı veya kağıt havlu kullanarak da çimlenme sağlanabilir. Bunun için bir tepsiye birkaç kat kağıt serilip nemlendirildikten sonra tohumlar yerleştirilir ve kapak streç filmle kapatılır. Bu yöntem özellikle fesleğen, marul ve çiçek tohumlarını çimlendirmek için oldukça pratiktir. Ancak fideler filizlendikten sonra hızla toprağa aktarılmalıdır.
3- SALYANGOZ YÖNTEMİ
Kağıt üzeri çimlendirme yöntemine benzer olan "salyangoz" tekniği, daha az yer kaplamasıyla dikkat çekiyor. Bunun için streç film veya plastik poşetler şeritler halinde kesilir, üzerine nemli kağıt serilir ve tohumlar belirli aralıklarla dizilir. Daha sonra şerit dikkatlice rulo haline getirilerek bir kaba yerleştirilir. Tohumlar filizlenene kadar sıcak bir ortamda tutulur, ardından pencere kenarına alınır. Bu yöntem, pencere önünde fide yetiştirmek için uygun olup, biber, domates ve soğan gibi bitkiler için uygundur.