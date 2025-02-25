Ne Saksı Ne Toprak! Bu 3 Yöntemle Çimlenmeyen Tohum Kalmıyor: Evde Kolayca Yetiştiriliyor

1- YUMURTA KABUKLARINDA YETİŞTİRME YÖNTEMİ

Mutfakta kolayca bulunan yumurta kabukları, fideler için hem doğal hem de ekonomik bir saksı görevi görebilir. Üstelik toprağa kalsiyum takviyesi yaparak bitkilerin daha sağlıklı gelişmesini sağlar. Bunun için kabukları dikkatlice kırarak büyük kısmını sağlam bırakmak yeterli. İçlerine drenaj deliği açılarak besin değeri yüksek toprak eklenir ve tohumlar yerleştirilir. Sulama düzenli yapılmalı, ancak aşırı nemden kaçınılmalıdır.

HANGİ BİTKİLER İÇİN UYGUN?

Salatalık, kereviz, pırasa, petunya, sabah sefası ve adaçayı gibi bitkiler için uygun bir yöntemdir. Ancak domates ve biber gibi gelişmiş kök yapısına sahip bitkiler için yeterli alan sağlamadığı için önerilmez.