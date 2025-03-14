Müge Anlı’daki Palu Ailesi’nin Pabucunu Dama Atan Aile… 2 Katlı Evde Korkunç Tuzak! Her Detayı Diğerinden Acı

Kocaeli’de S.S. kızı M.S. , oğlu K.S. ve dini nikah kıydığı B.H. "Hacı Baba" adını verdikleri manevi bir varlıkla iletişim kurduklarını iddia ederek, vatandaşları bu varlığın ve Allah dostu olduğuna inandırdı.

WhatsApp grubunda "Hacı Baba" ismiyle mesaj atan şüpheliler, sözde dini sohbetler ile vatandaşları etkiledi, Hacı Baba'nın cin musallat olan kişilere yardım ettiği, bağış yapanları büyük bela ve musibetlerden koruyacağını yalanını söyledi.

ÜÇÜ TUTUKLANDI, BİRİ SERBEST

Vatandaşlardan sadaka ve bağış adı altında para toplayan kişiler toplamda 2 milyon TL dolandırdı. Gözaltına alınan şüphelilerden M.S. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, S.S., oğlu K.S. ile dini nikahlı olduğu B.H. ise tutuklandı.

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Gölcük’te sözde dini sohbetler düzenleyen ailenin toplanan paraları, M.M.’nin hesabına aktardığı tespit edildi.

'BEN ALLAH RIZASI İÇİN YAPTIM'

Müşteki F.M., şunları söyledi: S.S.'nin kullandığı müşteri numaralı banka hesabıma paralar atılmaya başlandı. Ben kesinlikle bu işten para almayacağımı söyledim. Ben Allah rızası için yaptım. S.S. de bu parayı kendisinin almadığını, Hacı Baba'nın muhtaçlara yardım ettiğini söyleyerek beni kandırdı. K.S.'nin bilgisayar mühendisi olduğunu biliyorum. Elinde sürekli 2 bilgisayar ve telefonu vardı. Sürekli bunlarla uğraşıyordu.

'PARA HOCANIN CİNİ ALIYORDU'

Vatandaşların getirdikleri paraları S.S.’nin seccadeye koyarak sakladığını belirten F.M., “S.S. bize, o para ve altınları manevi hocanın cini alıp götürdüğünü söylüyordu. Öyle 2 sene devam etti. Sadaka, infak, Gazze'ye yardım adı altında Hacı Baba'ya verilmek üzere eş, dost ve çevremden bana toplattırdıkları paraları gönderdim. Ben de kendilerine para kaptırdım. İşin içinde sahtekarlık olduğunu düşündüm ve kendilerinden uzaklaştım. Hacı Baba, 'Seni cinler çarpar' kimseye söyleme diyerek telefondan bana eziyet etti, şikayetçiyim" dedi” diye belirtti.

'İHTİYAÇ SAHİPLERİNE DAĞITTIM'

Tutuklu sanık S.S. ise suçlamaları reddederek, Hacı Baba’nın eşini zamanında tedavi ettiğini belirterek kendini şöyle savundu: WhatsApp grubumuz vardı. Bu grup üzerinden dini eğitimler almaktaydım. Hacı Baba'nın adı kullanılarak hiçbir zaman para toplanmamıştır. Para toplama olayı yardım yapma amacıyladır. Bu paraları ihtiyaç sahiplerine dağıttım. Suçlamaları kabul etmiyorum.

'SIR BİR AİLEYDİ'

Ailenin komşusu Mümin Çalışkan ise “Sır bir aileydiler. Kimse ile muhatap olmuyorlardı. Çarşaflı, fesli, sakallı bir görüntüleri vardı. Tahminimce ortalama 1.5 yıldır burada kirada kalıyorlardı. O zamanlar 12 bin TL'ye tutmuşlardı. O zamanlar her yerde 3-4 bin TL'ye olunca çok şaşırmıştık bu kadar pahalıya kiraladıkları için” dedi.

Kaynak: İHA