Tarihi Çağrı Sonrası Kritik Süreç Başladı: Terör Örgütü PKK'nın Tasfiyesi Nasıl Olacak?

İmralı'dan gelen "silah bırakma ve kendini feshetme" çağrısının ardından terör örgütü PKK, şimdilik yalnızca ateşkes ilan ettiklerini açıkladı. Nefes yazarı Nuray Babacan, örgütün tasfiyesiyle ilgili kaleme aldığı yazıda sürecin nasıl ilerlediğini ve yaşanan sorunları aktardı.

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Tarihi Çağrı Sonrası Kritik Süreç Başladı: Terör Örgütü PKK'nın Tasfiyesi Nasıl Olacak?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 22 Ekim 2024 tarihinde yaptığı tarihi çağrı sonrası DEM Parti'nin İmralı temaslarına başlamasıyla, terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan, 27 Şubat'ta örgüte silah bırakma ve kendini feshetme çağrısı yaptı. Bunun ardından Meclis'te diğer siyasi partilerle temasa geçen DEM Parti'nin görüştüğü partiler, sürece olumlu yaklaştıklarını iletti.

ÖRGÜT BİR BÜTÜN OLARAK HAREKET EDEMİYOR

Nefes gazetesinden Nuray Babacan, son yazısında, terör sorununun son bulması adına çok önemli bir adım olan İmralı çağrısının arkasından merakla beklenen tasfiye süreciyle ilgili seri görüşmeler yapıldığını yazdı. Örgütün bir bütün olarak hareket etmesini sağlama problemi yaşandığı belirtildi.

Tarihi Çağrı Sonrası Kritik Süreç Başladı: Terör Örgütü PKK'nın Tasfiyesi Nasıl Olacak? - Resim : 1

Babacan, parti kaynakları, "Bazı konularda eminlik ve netlik oluşturulmaya çalışılıyor. Bu çalışmalar mart sonuna yetişmeyebilir. Nisan ayında örgütten bir açıklama görebilirsiniz. Bu saatten sonra bu yoldan dönüş yok. Sadece zamanlama farklı işleyebilir. PKK kongresinin yeri de sürekli tartışılıyor. Kobani’de olma olasılığı arttı" diye yazdı.

BAŞINDAN BERİ BİRLİKTE KURGULANMIŞ

Diğer yandan yazıda, PKK’nın İran kanadı olarak bilinen Kürdistan Özgür Yaşam Partisi PJAK’ın Abdullah Öcalan’ın çağrısına uyarak kendini fesih edeceğini açıklaması, çağrının PYD ve YPG’yi de kapsadığının göstergesi olduğu ifade edildi.

Babacan, bu olay örgüsünü "Abdullah Öcalan’ın çağrısı da Suriye yönetimiyle SDG anlaşması da başından beri bütünün parçaları olarak kurgulanmış. PKK’nın feshi, açılım süreci, Suriye’nin kuzeyindeki Kürt bölgesi (adı ne olursa olsun) birlikte yürüyor ve yürütülüyor" sözleriyle niteledi.

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Kaynak: Nefes Gazetesi

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