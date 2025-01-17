Sahtekarlık Yine Diz Boyu, Zeytinyağının İçinden Çıktı
Tarım ve Orman Bakanlığı’nın yayınladığı yeni listede zeytinyağında yapılan sahtekarlık bir kez daha gözler önüne serildi. Naturel zeytin yağı adı altında vatandaşa ‘tohum yağı’ satmışlar. İşte gıdada sahtekarlığın yeni listesi…
Esma Karayel
Tarım ve Orman Bakanlığı’nın yayınladığı taklit ve tağşiş gıdalar listesinde insan sağlığını tehlikeye sokan yeni skandallar patlak vermeye devam ederken skandalın son adresi yağ grubu oldu.
ZEYTİN DEĞİL TOHUM YAĞI
Bakanlığın 16 Ocak tarihli yayınladığı listede sızma ve zeytinyağında tohum yağı kullanıldığı ortaya çıktı. Aydın, Muğla ve İzmir’de üretimi yapılan yağların içine karıştırılan tohum yağlarının, vatandaşa orijinal zeytinyağı adı altında satıldığı tespit edildi.
İşte isim isim tohum yağı karıştıran o firmalar…
Ayvalık markasının natürel sızma yağı
Zeybek markasının natürel sızma yağı
Ege Ayvalık markasının sızma yağı
Bahçe Egeden markasının riviera zeytinyağı
Çakır Ada markasının soğuk sıkım sızma zeytinyağı
Kaynak: Haber Merkezi
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