Sahtekarlık Yine Diz Boyu, Zeytinyağının İçinden Çıktı

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın yayınladığı yeni listede zeytinyağında yapılan sahtekarlık bir kez daha gözler önüne serildi. Naturel zeytin yağı adı altında vatandaşa ‘tohum yağı’ satmışlar. İşte gıdada sahtekarlığın yeni listesi…

Esma Karayel Esma Karayel
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Sahtekarlık Yine Diz Boyu, Zeytinyağının İçinden Çıktı

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın yayınladığı taklit ve tağşiş gıdalar listesinde insan sağlığını tehlikeye sokan yeni skandallar patlak vermeye devam ederken skandalın son adresi yağ grubu oldu.

Sahtekarlık Yine Diz Boyu, Zeytinyağının İçinden Çıktı - Resim : 1

ZEYTİN DEĞİL TOHUM YAĞI

Bakanlığın 16 Ocak tarihli yayınladığı listede sızma ve zeytinyağında tohum yağı kullanıldığı ortaya çıktı. Aydın, Muğla ve İzmir’de üretimi yapılan yağların içine karıştırılan tohum yağlarının, vatandaşa orijinal zeytinyağı adı altında satıldığı tespit edildi.

Sahtekarlık Yine Diz Boyu, Zeytinyağının İçinden Çıktı - Resim : 2

İşte isim isim tohum yağı karıştıran o firmalar…

Ayvalık markasının natürel sızma yağı

Zeybek markasının natürel sızma yağı

Ege Ayvalık markasının sızma yağı

Bahçe Egeden markasının riviera zeytinyağı

Çakır Ada markasının soğuk sıkım sızma zeytinyağı

Sahtekarlık Yine Diz Boyu, Zeytinyağının İçinden Çıktı - Resim : 3

Sahtekarlık Yine Diz Boyu, Zeytinyağının İçinden Çıktı - Resim : 4

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Kaynak: Haber Merkezi

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