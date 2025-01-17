Sahtekarlık Yine Diz Boyu, Zeytinyağının İçinden Çıktı

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın yayınladığı taklit ve tağşiş gıdalar listesinde insan sağlığını tehlikeye sokan yeni skandallar patlak vermeye devam ederken skandalın son adresi yağ grubu oldu.

ZEYTİN DEĞİL TOHUM YAĞI

Bakanlığın 16 Ocak tarihli yayınladığı listede sızma ve zeytinyağında tohum yağı kullanıldığı ortaya çıktı. Aydın, Muğla ve İzmir’de üretimi yapılan yağların içine karıştırılan tohum yağlarının, vatandaşa orijinal zeytinyağı adı altında satıldığı tespit edildi.

İşte isim isim tohum yağı karıştıran o firmalar…

Ayvalık markasının natürel sızma yağı

Zeybek markasının natürel sızma yağı

Ege Ayvalık markasının sızma yağı

Bahçe Egeden markasının riviera zeytinyağı

Çakır Ada markasının soğuk sıkım sızma zeytinyağı

Kaynak: Haber Merkezi