14 Mart Tıp Bayramı'nda Sağlık Bakanı'na Soru Önergesi

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Hasan Karal, muayene sayıları ve hastanelerdeki hasta yoğunluğunu Meclis gündemine taşıdı. Acil servislerde muayene sürelerinin 1-2 dakikaya kadar düştüğünü belirten Karal, “Acil servislerde nöbet tutan doktorların bir gecede 500 ila 650 hasta baktığına dair veriler var. Böylesine yoğun bir hasta trafiği, doktor başına düşen hasta süresinin son derece düşük olmasına ve hastaların yeterli sağlık hizmeti alamamasına yol açar. Bir doktor bir nöbette 500-600 hastaya nasıl bakar?” diye sordu.

DEVA Partili Hasan Karal, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu’nun yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na soru önergesi verdi. Sağlık sektörü çalışanlarının şiddet ve yoğun çalışma temposu gibi birçok sorunla boğuştuğunu söyleyen Karal, hasta yoğunluğunun da sağlık çalışanlarının tükenmişliğini artırdığını belirtti.

Karal, “Sağlık Bakanlığı’nın 2024 verilerine göre 2024 yılında 636 milyon 593 bin 697 muayene gerçekleştirilmiş, bunların 193 milyon 18 bin 736’sı acil servislerde yapılmıştır. Bu rakamlar, sağlık sistemimizin mevcut kapasitesinin üstünde bir yükle karşı karşıya olduğunu göstermektedir." dedi.

Avrupa ülkeleri ile kıyaslandığında ciddi farklar görüldüğünü anımsatan Karal, “Avrupa’da acil servislerde hasta başına düşen muayene süresi ortalama 15-20 dakika iken, Türkiye’de bu sürenin 1-2 dakikaya kadar düştüğü görülmektedir." diye konuştu.

SORU ÖNERGESİ VERDİ

Karal, Sağlık Bakanı Memişoğlu’nun yanıtlaması istemiyle verdiği önergede şu sorulara yanıt aradı:

“1) Bir doktorun tek bir nöbette 500-650 hastaya bakmak zorunda kalması, hasta başına düşen sürede nitelikli bir sağlık hizmeti sunmasını mümkün kılmakta mıdır? Bu durumun hasta sağlığına, teşhis ve tedavi süreçlerine, ayrıca sağlık çalışanlarının tükenmişliğine etkisi hakkında Bakanlığınızın değerlendirmesi nedir?

2) Türkiye genelinde acil servislerde bir doktorun ortalama bir nöbette baktığı hasta sayısı kaçtır? Bu yoğunluk göz önüne alındığında, bir doktorun hastayı karşılaması, şikayetini dinlemesi, muayene etmesi, tetkikleri değerlendirmesi, reçete yazması ya da sevk etmesi için ortalama ne kadar süresi kalmaktadır?

3) Acil servislerde hasta başına düşen ortalama muayene süresi kaç dakikadır? Bu sürenin, hasta sağlığı açısından yeterli olup olmadığı konusunda Bakanlığınızın bir değerlendirmesi var mıdır?

4) Türkiye’deki ortalama muayene süresi ile Avrupa’daki ortalama muayene süresi arasında ne kadar fark bulunmaktadır?

5) Acil servislerdeki yoğunluğu azaltmak amacıyla hangi somut önlemler alınmaktadır?

6) Sağlık çalışanlarının, özellikle de acil servislerde görev yapan doktorların artan iş yükü nedeniyle tükenmişlik sendromu yaşadığı bilinmektedir. Bu konuda Bakanlığınızın yürüttüğü veya planladığı herhangi bir iyileştirme çalışması var mıdır?

7) Acil servislerdeki doktor iş yükünü hafifletecek ek istihdam, nöbet sisteminde değişiklik veya başka düzenlemeler gündemde midir?”