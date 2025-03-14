Cumartesi Anneleri Beraat Etti

Cumartesi Anneleri’nin Galatasaray Meydanı’nda 25 Ağustos 2018’de tarihinde gerçekleştirdiği 700. hafta buluşmasında gözaltına alınan 46 kayıp yakını ve hak savunucusuna açılan davada mahkeme sanıkların beraatine hükmetti.

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Cumartesi Anneleri Beraat Etti

Cumartesi Anneleri’nin Galatasaray Meydanı’nda 25 Ağustos 2018’deki 700. hafta buluşmasında gözaltına alınan 46 kayıp yakını ve hak savunucusuna "kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere silahsız katılarak ihtara rağmen kendiliğinden dağılmama" suçlamasıyla açılan davada mahkeme tüm sanıkların beraatine hükmetti.

Mahkeme ayrıca polislerin yaralanmasıyla ilgili savcılığın suç duyurusu talebiyle ilgili olarak re’sen soruşturma yürütebileceğini belirterek, savcının bu talebinin reddetti.

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Kaynak: Haber Merkezi

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