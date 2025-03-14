Cumartesi Anneleri Beraat Etti

Cumartesi Anneleri’nin Galatasaray Meydanı’nda 25 Ağustos 2018’deki 700. hafta buluşmasında gözaltına alınan 46 kayıp yakını ve hak savunucusuna "kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere silahsız katılarak ihtara rağmen kendiliğinden dağılmama" suçlamasıyla açılan davada mahkeme tüm sanıkların beraatine hükmetti.

Mahkeme ayrıca polislerin yaralanmasıyla ilgili savcılığın suç duyurusu talebiyle ilgili olarak re’sen soruşturma yürütebileceğini belirterek, savcının bu talebinin reddetti.

Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet suçunun kanuni unsurlarının oluşmadığı gerekçesiyle tüm yargılananların beraatine karar verildi. Polislerin yaralanmasıyla ilgili savcılığın suç duyurusu talebiyle ilgili olarak re’sen soruşturma yürütebileceğini belirten… — Cumartesi Anneleri (@CmrtesiAnneleri) March 14, 2025

Kaynak: Haber Merkezi