Cumartesi Anneleri İbrahim Demir ve Agit Akipa İçin Bir Arada

Gözaltında kaybedilen yakınlarının akıbetini sormak ve faillerin yargılanmasını talep etmek için Galatasaray Meydanı’nda 1995 yılından beri oturma eylemi yapan Cumartesi Anneleri bu hafta da meydandaydı.

Kayıp yakınları 1029. haftada, 1991'de gözaltında katledilen İbrahim Demir ve Agit Akipa'nın dosyalarındaki zaman aşımının kaldırılması çağrısı yaptı.

Galatasaray Meydanı'nda bir araya gelen kayıp yakınlarının bu haftaki açıklamasını Cumartesi İnsanları'ndan Gönül Sonbahar okudu.

Açıklama şu şekilde:

"33 yıldır vazgeçmiyoruz; üç kuşaktır İbrahim Demir ve Agit Akipa için adalet istiyoruz. Gözaltında kaybetmeler, insan haklarının sistematik ve yaygın bir şekilde ihlal edildiği cezasızlık sistemlerinde gerçekleşir. Bu sistemlerde kaybedilenlerin yakınlarının da etkili hukuk yolu hakkı ihlal edilir. Türkiye’de devlet, cezasızlık politikasının bir sonucu olarak gözaltında kaybetmeleri inkâr ediyor, bu suçu işleyenleri ödüllendiriyor. Gözaltında kaybetmeleri ortaya çıkarma çabalarını engelliyor. Oysa devletlerin, eylem ve işlemlerden dolayı sorumluluk taşıması, hukuk devleti ilkesinin ve insan hakların temel bir prensibidir. 1029 haftadır bunu hatırlatıyoruz. Barışı, insan haklarını ve demokrasiyi imkansızlaştıran inkar ve cezasızlık politikalarına karşı duruyor, hakikat ve adalet talebimizde ısrar ediyoruz.

'ASKERLER TARAFINDAN GÖZALTINA ALINDI

1029. haftamızda, 33 yıldır inkar ve cezasızlık kıskacında sonuçsuz bırakılan İbrahim Demir ve AGİT Akipa dosyasında adalet istiyoruz. 36 yaşındaki İbrahim Demir ve 39 yaşındaki Agit Akipa, Şırnak’ın İdil ilçesine bağlı Çukurlu Köyü’nde yaşıyordu. Agit Akipa aynı zamanda köyün muhtarıydı. 12 Aralık 1991 tarihinde İbrahim Demir ve Agit Akipa’nın İdil’den evlerine dönmek için köylülerle birlikte bindikleri traktör, yolda askerler tarafından durduruldu. İbrahim Demir ve Agit Akipa Dargeçit Anıtlı Tabur Komutanlığı’na bağlı Ağaçlı mezrasında bulunan Piyade Bölük Komutanı ve askerleri tarafından gözaltına alındı.

KAYMAKAMLIK İZİN VERMEDİ

Jandarma karakoluna giden ailelere, karakol komutanı 'Onları hiç görmedik' dedi. Bir asker gizlice aileleri 'mağaralara gidin' diye yönlendirdi. Aileler köylülerle birlikte askerin işaret ettiği bölgeyi karış karış aradı. 13 Aralık 1991 tarihinde girişi taşla örülerek kapatılmış bir mağarada, kayıpların işkence görmüş, gözleri ve elleri bağlanmış haldeki cansız bedenlerine ulaşıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturmada, İdil Cumhuriyet Başsavcılığı, Ağaçlı mezrasında bulunan Piyade Bölük Komutanı Üsteğmen ile ilgili er ve erbaşların 'adam öldürme' suçundan şüpheli olduğuna kanaat getirdi. Ancak, Dargeçit Kaymakamlığı İlçe İdare Kurulu, savcılığa soruşturma izni vermedi, bu da şüphelilerin yargılanmasını engel oldu.

TAHİR ELÇİ SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

2011 yılında, aileler, avukatları Tahir Elçi aracılığıyla İdil Cumhuriyet Başsavcılığı’na yeniden suç duyurusunda bulundu. Yeni bir soruşturma başlatan savcılık, dosyaya ulaşmak için ilgili kurumlara başvurdu. Ancak bütün kurumlar, arşivlerinde herhangi bir dosya, bilgi ya da belgeye rastlamadıklarını bildirdi. Bunun üzerine İdil Cumhuriyet Başsavcılığı, dosyayı kaybeden Dargeçit Kaymakamlığı görevlileri hakkında 'görevi kötüye kullanmak'tan soruşturma başlattı. Ancak, yürütülen soruşturmalardan bir sonuç alınmadı ve dosya zaman aşımı gerekçesiyle kapatıldı.

'ZAMAN AŞIMI KALDIRILSIN'

Gözaltında kaybedilişlerinin 33. yılında, İbrahim Demir ve Agit Akipa dosyasındaki zaman aşımı kararlarının kaldırılmasını, soruşturmanın yeniden açılmasını, etkin bir soruşturma ve kovuşturma yürütülmesini talep ediyoruz. Kaç yıl geçerse geçsin; İbrahim Demir ve Agit Akipa için, tüm kayıplarımız için adalet istemekten, devletin evrensel hukuk normları içinde hareket etmek zorunda olduğunu hatırlatmaktan vazgeçmeyeceğiz."

Kaynak: Haber Merkezi