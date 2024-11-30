Cumartesi Anneleri Ahmet Yetişen'in Akıbetini Sordu

Gözaltında kaybedilen yakınlarının akıbetini sormak ve faillerin yargılanması talebiyle yıllardır Galatasaray Meydanı’nda eylem yapan Cumartesi Anneleri/İnsanları, 1024’üncü haftada 30 yıl önce gözaltında kaybedilen Ahmet Yetişen’in akıbetini sordu.

İHD İstanbul Şube Başkanı Gülseren Yoleri’nin okuduğu basın açıklamasında, "Ahmet Yetişen, biri henüz doğmamış 7 çocuk babasıydı. 13 Kasım 1994’te, askerler, polisler ve köy korucuları saat 19.00 ve 23.00 saatlerinde Yetişen Ailesi’nin Batman’daki evine iki kez baskın düzenledi. Evde Ahmet Yetişen’i bulamayan ekipler, 13 yaşındaki oğlu Hanifi’yi yanlarına alarak ayrıldı.

Aynı ekip, 14 Ekim gününün ilk saatlerinde önce H.S.’nin, ardından Ahmet Yetişen’in bulunduğu N.G.’nin evine gitti. Ahmet ve Hanifi Yetişen, gözaltına alınan iki kişiyle birlikte Batman Tabur Komutanlığı’na götürüldü” ifadeleri kullanıldı.

Yoleri, açıklamasında, Hanifi Yetişen’in babasını gözaltında Filistin askısında gördüğünü ve kendisinin de işkenceye maruz kaldığını söylediğini aktarırken, o günden sonra Ahmet Yetişen’den bir daha haber alınamadığını ifade etti ve şöyle devam etti:

“Yetişen Ailesi, Ahmet’in akıbetini öğrenebilmek için Meclis Başkanlığı, Başbakanlık, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği, savcılık, emniyet müdürlüğü, Batman Jandarma Karakolu, Diyarbakır Devlet Güvenlik Mahkemesi Savcılığı ve OHAL Valiliği gibi pek çok kuruma başvurdu, ancak hiçbir sonuç elde edemedi.

Olaydan yaklaşık 11 ay sonra gözaltına alınan komşuları A.B., sorgu sırasında kendisine Ahmet Yetişen’in ağır işkenceye uğramış ölü bedenine ait fotoğrafların gösterildiğini ve konuşmaması hâlinde aynı sona uğramakla tehdit edildiğini ifade etti."

'KAÇ YIL GEÇERSE GEÇSİN ADALET İSTEMEKTEN VAZGEÇMEYECEĞİZ

Adli makamlara yapılan başvuruların sonuçsuz kaldığının altını çizen Yoleri, "1027’nci haftamızda, adli makamları harekete geçmeye; Ahmet Yetişen’in gözaltında kaybedilmesini tüm yönleriyle aydınlatma ve sorumlularını tespit edilerek yargılanmalarını sağlama görevlerini yerine getirmeye çağırıyoruz. Kaç yıl geçerse geçsin, Ahmet Yetişen ve tüm kayıplarımız için adalet istemekten, devletin evrensel hukuk normlarına uymak zorunda olduğunu hatırlatmaktan vazgeçmeyeceğiz” dedi.