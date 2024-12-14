Kastamonu'da Kıyıya İnek Cesedi Vurdu

Kastamonu'da kıyıya inek cesedi vurdu. Ekiplerin incelemesinin ardından inek toprağa gömüldü.

Kastamonu'da Kıyıya İnek Cesedi Vurdu

Kastamonu'nun Cide ilçesinde dev dalgalar ile birlikte sahile ölü inek cesedi vurdu.

Kastamonu’nun Cide ilçesi sahilinde kıyıya inek cesedi vurdu. Vatandaşların ihbarı üzerine Cide Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü yetkilileri olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Ekiplerin incelemesinin ardından belediye ekipleri, sahile vuran inek cesedini kıyıya çıkarttı.

Ceset daha sonra toprağa gömüldü.

Kaynak: İHA

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