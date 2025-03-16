İran: Bizi Tehdit Edene Güçlü Bir Yanıt Veririz

İran Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami, başkent Tahran’da düzenlenen bir programda ABD'nin Yemen'de Husileri hedef alan saldırılarına ilişkin konuştu. Selami, düşmanların tehditlerinden vazgeçmediğini söyleyerek, "İran milletine ne kadar yenilseler de ders çıkarmıyorlar ve aynı hataları tekrar etmekten vazgeçmiyorlar. Tehditlerle sonuca ulaşmayı alışkanlık haline getirmişler" dedi.

İran’ın asla savaşı başlatan taraf olmayacağını vurgulayan Selami, "Ancak biri bizi tehdit ederse, İran buna güçlü, net ve kesin bir yanıt verecektir" ifadelerini kullandı.

'YEMENLİLER BAĞIMSIZDIR'

Selami, ABD Başkanı Donald Trump’ın Yemen’deki Husilerin operasyonlarını tekrar İran’a bağlamasına da tepki göstererek, "İran halkına Husilere desteğini sonlandırması için uyarıda bulunuyorlar. Biz her zaman söyledik ve bugün de Devrim Muhafızları Ordusu’nun bir mensubu olarak şunu yine belirtiyorum, Yemenliler, kendi topraklarında bağımsız ve özgür bir millettir. Husiler, Yemenlilerin temsilcisi olarak stratejik ve operasyonel kararlarını kendisi alır" diye konuştu.

'SALDIRIRSAK AÇIKÇA SÖYLERİZ'

İran’ın her zaman ve her yerde gerçekleştirdiği eylemlerin sorumluluğunu açıkça kabul ettiğini belirten Selami, "Biz gizlice hareket eden bir millet değiliz. Aksine dünyada tanınan ve saygı duyulan bir sistemiz. Eğer bir yere saldırırsak veya birine destek verirsek, bunu açıkça duyururuz. Tüm düşmanları uyarıyorum, eğer herhangi bir tehdit somutlaşırsa buna sert, kararlı ve yıkıcı bir şekilde karşılık vereceğiz" dedi.

Kaynak: İHA