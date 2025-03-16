İsrail'den Gazze'ye 'Ateşkes' Altında Saldırı! Ölü ve Yaralılar Var

İsrail güçlerinin ateşkes anlaşmasına rağmen Gazze Şeridi'nde düzenlediği hava saldırısında bir Filistinli öldürülürken, birkaç kişi ise yaralandı.

İsrail'den Gazze'ye 'Ateşkes' Altında Saldırı! Ölü ve Yaralılar Var

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin orta kesiminde yer alan Cuhr ed-Diyk bölgesine bulunan bir grup Filistinliye insansız hava aracı (İHA) ile saldırı gerçekleştirdi. Saldırıda bir Filistinli hayatını kaybederken, birkaç kişi de yaralandı.

İsrail ile Hamas arasında 19 Ocak'ta varılan ateşkese rağmen İsrail ordusu Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarla ateşkesi sık sık ihlal ediyor.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten ateşkesin ilan edildiği 19 Ocak'a kadar Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 14 bini enkaz altında kaybolanlar olmak üzere 61 binden fazla Filistinli öldü, 2 milyon kişi yerinden edildi.

Hastane, ev ve yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı okulların da hedef alındığı saldırılarda Gazze'deki altyapının yüzde 88'i yok edildi.

Kaynak: AA

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