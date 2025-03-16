İsrail'den Lübnan'ın Güneyine Hava Saldırısı! Bir Kişi Öldü

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyine İHA saldırısı düzenledi. Saldırıda bir kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

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İsrail'den Lübnan'ın Güneyine Hava Saldırısı! Bir Kişi Öldü

Lübnan'da Hizbullah'a yakınlığıyla bilinen el-Mayadeen televizyonu, İsrail güçlerinin güneydeki sınıra yakın Yater beldesinde bir aracı İHA'yla hedef aldığını duyurdu.

Saldırıda bir kişinin hayatını kaybettiği aktarılan haberde, ayrıca İsrail'in güneyden Kefr Şuba beldesine doğru ateş açtığı ifade edildi.

Yerel televizyon kanallarından el-Cedid ise Yater beldesinde İHA'yla düzenlenen saldırıda yaralıların olduğunu duyurdu.

NE OLMUŞTU?

İsrail ordusu, dün de Lübnan'ın güneyinde yer alan Burc el-Muluk beldesinde bir aracı İHA'yla hedef almıştı.

Lübnan ile İsrail arasında 27 Kasım 2024'te yapılan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail sıklıkla anlaşmayı ihlal ediyor.

Lübnan resmi makamlarının verilerine göre, İsrail ordusunun ateşkesin sağlanmasının ardından düzenlediği saldırılarda en az 87 kişi hayatını kaybederken, 285 kişi de yaralandı.

Lübnan'a yönelik kara saldırıları sırasında sınır hattındaki beldelere giren İsrail ordusu, ateşkes anlaşmasındaki geri çekilme maddesine rağmen Hamamis Tepesi, Aziyye Tepesi, Uveyda Tepesi, Balat Dağı ve Lebbune Tepesi olmak üzere 5 noktada varlığını sürdürüyor.

Kaynak: AA

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