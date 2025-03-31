'Grönland' Tartışması Büyüyor: Başbakan Nielsen'den ABD Başkanı Trump'a Sert Tepki

Grönland Başbakanı Jens-Frederik Nielsen, ABD Başkanı Donald Trump’ın açıklamalarına tepki gösterdi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Nielsen, “Başkan Trump, ABD’nin Grönland’ı alacağını söylüyor. Açık konuşayım, ABD bunu alamayacak. Biz kimseye ait değiliz ve kendi geleceğimizi kendimiz belirliyoruz.” ifadelerini kullandı.

TRUMP'IN GRÖNLAND ISRARI

Trump, göreve geldikten sonra Grönland’ı ABD’nin kontrolüne alma isteğini sıkça dile getirmiş ve Beyaz Saray’da yaptığı bir konuşmada, uluslararası güvenlik açısından Grönland’ın stratejik önem taşıdığını vurgulamıştı. Grönland çevresinde Çin ve Rus gemilerinin dolaşmasından rahatsız olduğunu belirten Trump, bu konuda Danimarka’ya ya da başka bir ülkeye güvenmediklerini ifade etmişti.

VANCE'İN SÖZLERİ TARTIŞMA YARATMIŞTI

Öte yandan, Grönland’ı ziyaret eden ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, ABD Enerji Bakanı Chris Wright ve Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz ile birlikte yaptığı açıklamada, Grönland’da daha fazla varlık göstermeleri gerektiğini savunmuştu. Vance’in Danimarka’nın Ada’nın güvenliğine yeterince yatırım yapmadığını söylemesi de tartışma yaratmıştı. Vance, askeri güç kullanmaya gerek kalmadan, Grönland halkının zamanla ABD’nin yönetimine sıcak bakacağına inandığını söyledi.

Kaynak: AA