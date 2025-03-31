'Grönland' Tartışması Büyüyor: Başbakan Nielsen'den ABD Başkanı Trump'a Sert Tepki

Grönland Başbakanı Jens-Frederik Nielsen, ABD Başkanı Donald Trump’ın Grönland’ı ülkesinin kontrolüne almak istediğine dair açıklamalarına sert tepki gösterdi. Nielsen, "Açık konuşayım, ABD bunu alamayacak." dedi.

Son Güncelleme:
'Grönland' Tartışması Büyüyor: Başbakan Nielsen'den ABD Başkanı Trump'a Sert Tepki

Grönland Başbakanı Jens-Frederik Nielsen, ABD Başkanı Donald Trump’ın açıklamalarına tepki gösterdi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Nielsen, “Başkan Trump, ABD’nin Grönland’ı alacağını söylüyor. Açık konuşayım, ABD bunu alamayacak. Biz kimseye ait değiliz ve kendi geleceğimizi kendimiz belirliyoruz.” ifadelerini kullandı.

'Grönland' Tartışması Büyüyor: Başbakan Nielsen'den ABD Başkanı Trump'a Sert Tepki - Resim : 1

TRUMP'IN GRÖNLAND ISRARI

Trump, göreve geldikten sonra Grönland’ı ABD’nin kontrolüne alma isteğini sıkça dile getirmiş ve Beyaz Saray’da yaptığı bir konuşmada, uluslararası güvenlik açısından Grönland’ın stratejik önem taşıdığını vurgulamıştı. Grönland çevresinde Çin ve Rus gemilerinin dolaşmasından rahatsız olduğunu belirten Trump, bu konuda Danimarka’ya ya da başka bir ülkeye güvenmediklerini ifade etmişti.

'Grönland' Tartışması Büyüyor: Başbakan Nielsen'den ABD Başkanı Trump'a Sert Tepki - Resim : 2

VANCE'İN SÖZLERİ TARTIŞMA YARATMIŞTI

Öte yandan, Grönland’ı ziyaret eden ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, ABD Enerji Bakanı Chris Wright ve Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz ile birlikte yaptığı açıklamada, Grönland’da daha fazla varlık göstermeleri gerektiğini savunmuştu. Vance’in Danimarka’nın Ada’nın güvenliğine yeterince yatırım yapmadığını söylemesi de tartışma yaratmıştı. Vance, askeri güç kullanmaya gerek kalmadan, Grönland halkının zamanla ABD’nin yönetimine sıcak bakacağına inandığını söyledi.

ABD, Grönland Talebinden Geri Adım AtmıyorABD, Grönland Talebinden Geri Adım AtmıyorDünya

Trump'ın Açıklamaları İpleri Gerdi, Fransa'dan ABD'ye Grönland Tehdidi: Asker GönderebilirlerTrump'ın Açıklamaları İpleri Gerdi, Fransa'dan ABD'ye Grönland Tehdidi: Asker GönderebilirlerDünya

Kaynak: AA

Etiketler
Donald Trump ABD Danimarka Grönland
Son Güncelleme:
Ne Peynir Ne de Kefir! Hepsinden 10 Kat Daha Faydalı, Kemikleri Çelik Gibi Sağlam Yapıyor Ne Peynir Ne de Kefir! Hepsinden 10 Kat Daha Faydalı, Kemikleri Çelik Gibi Sağlam Yapıyor
Bu Araçların Tümü Trafiğe Çıkamayacak! Bakanlık Açıkladı, Yola Çıkarken Dikkat Bakanlık Açıkladı, Bu Araçların Hiçbiri Trafiğe Çıkamayacak
Pentagon'un Gizli Belgeleri Sızdı! ABD, Çin'le Savaşa Hazırlanıyor Pentagon'un Gizli Belgeleri Sızdı! ABD, Çin'le Savaşa Hazırlanıyor
Trump'tan Zelenskiy’e Ültimatom: 'Bunu Yaparsa Büyük Sorun Olur' Trump'tan Zelenskiy’e Ültimatom
ÇOK OKUNANLAR
Volkan Konak'ın Vasiyeti Ortaya Çıktı: 'Beni Toprağa Gömmesinler...' Volkan Konak'ın Vasiyeti Ortaya Çıktı
Sanat Dünyasının Acı Kaybı! Volkan Konak Hayatını Kaybetti Volkan Konak Hayatını Kaybetti
İngiliz Devi Türkiye'den Tamamen Çekiliyor: En Hızlı Büyüyen Şirketler Arasındaydı İngiliz Devi Türkiye'den Tamamen Çekiliyor: En Hızlı Büyüyen Şirketler Arasındaydı
Ünlü Spor Salonu Zinciri İflas Etti: Tüm Şubeleri Teker Teker Kapandı Ünlü Spor Salonu Zinciri İflas Etti
Sabancı Holding’de Yeni Rekor Sabancı Holding’de Yeni Rekor